"Украинцы совсем уже обалдели": в России знаменитая тренер набросилась на Украину из-за санкций

Татьяна Тарасова сделала вид, что не понимает требования Украины исключить российскую спортсменку из престижного конкурса.

Татьяна Тарасова / скриншот

Известная российская тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова закатила истерику из-за требования Украины к Международному союзу конькобежцев (ISU) исключить представительницу страны-агрессора Анну Щербакову из списка претендентов на Skating Awards.

Фигуристка из РФ может получить награду в номинации "Самый ценный фигурист". В интервью пропагандистскому телеканала "Матч ТВ" Татьяна Тарасова сделала вид, что не понимает такого требования Украины.

Она назвала действия украинской федерации смешными и раскритиковала ее за попытку выступить против Щербаковой. "А своих дел у украинцев никаких нет? Пусть займутся своими делами, а не призывают отобрать всё у Щербаковой! В конце концов, не мы ее выдвигали, а Международный союз конькобежцев! Она по справедливости лучшая – выиграла чемпионат мира, Олимпийские игры. Так что в чем дело? Они что, совсем уже обалдели? Пусть займутся своим фигурным катанием! Это просто смешно так себя вести", – сказала Тарасова.

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