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"Без нас неправильно": легендарный спортсмен из России в истерике из-за отстранения россиян

22 декабря 2022, 17:34
Россиянин цинично заявил, что соревнования без представителей России неполноценные.
Владислав Третьяк
Владислав Третьяк / pixabay, Чемпионат. com

Знаменитый российский хоккеист Владислав Третьяк устроил истерику из-за недопуск спортсменов из страны-агрессора к Олимпийским играм и чемпионатам мира.

Он заявил, что соревнования без представителей России неполноценные, а также обвинил различные федерации в том, что они несправедливо ломают карьеры атлетам.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) и фанат диктатора Владимира Путина заявил в интервью пропагандистскому телеканалу Матч ТВ, что считает такое решение неправильным, что россиян не допускают к большим турнирам, при этом промолчав об убийствах украинцев армией РФ.

"Я считаю, что Олимпиады, чемпионаты мира по хоккею и другим видам спорта без русских являются неполноценными. Многие спортсмены мира хотят соревноваться с сильнейшими. А наши атлеты – одни из ведущих на планете и в зимних, и в летних видах спорта. Человек с пяти лет стремится к тому, чтобы стать олимпийским чемпионом. Он хочет стать заслуженным мастером спорта, посвящает этому делу всю жизнь. И это несправедливо, когда его ограничивают в соревнованиях. Посмотрите на наших мальчишек в хоккее – сейчас молодежный чемпионат мира проходит без нас. Это же неправильно!", – нервно возмутился трехкратный олимпийский чемпион.

Ранее писали, как российский спортсмен и серебряный призер Олимпиады-2014 по санному спорту Владислав Антонов получил повестку в армию по мобилизации.

По словам главного тренера сборной России Артема Петракова, Антонов должен был лететь из Красноярска на тренировочный сбор в Сочи, однако за 2 дня получил уведомление, что необходимо явится в военкомат. Спортсмен в панике спросил, что ем уделать.

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