Умер легендарный Пеле: дочь короля футбола показала последнее его фото из больницы

Состояние здоровья легенды мирового футбола резко ухудшилось в начале декабря.

Пеле / Instagram

Знаменитый футболист Пеле скончался от рака в возрасте 82 года.

Накануне стало известно, что состояние здоровья легенды мирового футбола, трехкратного чемпиона мира, бывшего министра спорта Бразилии Пеле ухудшается.

Пеле был госпитализирован в конце ноября на фоне респираторной инфекции. При этом с сентября прошлого года бразилец получал терапию от рака после удаления опухоли толстой кишки.

В последнее время состояние Короля футбола резко ухудшилось, химиотерапия уже не помогала, у бразильца начались сердечная и почечная недостаточность. Врачи оказывали ему лишь паллиативную помощь.

Дочь легенды футбола Пеле показала его последнее фото из больницы.

Биография Пеле

Пеле выступал на профессиональном уровне за клубы "Сантос" (1956-1974) и "Нью-Йорк Космос" (1975-1977).

В составе сборной Бразилии нападающий провел 92 матча и забил 77 голов.

Пеле является единственным футболистом в истории, который во время игровой карьеры трижды становился чемпионом мира (1958, 1962, 1970).

Также футболист является лучшим спортсменом XX века по версии Международного олимпийского комитета, а также лучшим футболистом прошлого столетия по версии целого ряда других организаций и СМИ.

В 1995-1998 годах легендарный футболист занимал должность министра спорта Бразилии.

В начале января 2022 года Главред сообщал, что Пеле был госпитализирован в клинику имени Альберта Эйншейтна в Сан-Паулу Бразилия. В больнице он проходил курс химиотерапии.

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