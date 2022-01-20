Легенду мирового футбола Пеле срочно госпитализировали со смертельным заболеванием

Врачи подтвердят точное местонахождение и степень распространения раковой опухоли в организме футболиста.
Легендарный мировой футболист Пеле был госпитализирован на этой неделе в клинику имени Альберта Эйншейтна в Сан-Паулу Бразилия.
Как пишет ESPN, в больнице он пройдет курс химиотерапии.
Издание отмечает, что Пеле нужно провести в больнице несколько дней. Ему проведут очередной курс химиотерапии, которую он проходит с конца прошлого года.
Кроме того, врачи подтвердят точное местонахождение и степень распространения раковой опухоли в организме футболиста.
У Пеле обнаружили несколько опухолей:
- в кишечнике,
- печени,
- легком.
Из-за нестабильной ситуации футболист продолжает находиться под пристальным наблюдением медиков.
Тем не менее отмечает издание, состояние Пеле стабильно.
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Ранее сообщали, что на 28-м году жизни умер экс-защитник харьковского "Металлиста" Денис Барвинко. Смерть молодого и перспективного спортсмена наступила в больнице. Он пробыл 6 дней в коме из-за значительного повышения уровня сахара в крови.
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