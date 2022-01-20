Легенду мирового футбола Пеле срочно госпитализировали со смертельным заболеванием

Пеле / Reuters

Легендарный мировой футболист Пеле был госпитализирован на этой неделе в клинику имени Альберта Эйншейтна в Сан-Паулу Бразилия.

Как пишет ESPN, в больнице он пройдет курс химиотерапии.

Издание отмечает, что Пеле нужно провести в больнице несколько дней. Ему проведут очередной курс химиотерапии, которую он проходит с конца прошлого года.

Кроме того, врачи подтвердят точное местонахождение и степень распространения раковой опухоли в организме футболиста.

У Пеле обнаружили несколько опухолей:

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в кишечнике,

печени,

легком.

Из-за нестабильной ситуации футболист продолжает находиться под пристальным наблюдением медиков.

Тем не менее отмечает издание, состояние Пеле стабильно.

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Ранее сообщали, что на 28-м году жизни умер экс-защитник харьковского "Металлиста" Денис Барвинко. Смерть молодого и перспективного спортсмена наступила в больнице. Он пробыл 6 дней в коме из-за значительного повышения уровня сахара в крови.

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