УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Скончался известный футболист и серебряный призер Чемпионата Украины: ему было 27 лет

10 сентября 2021, 22:40
Прослушать новость
Остановить

У спортсмена была гипергликемия

Денис Барвинко / Соцсети

Украинский футбол скорбит. На 28-м году жизни умер экс-защитник харьковского "Металлиста" Денис Барвинко. Об этом сообщили в Ассоциации футбола Днепропетровской области.

СМИ пишут, что смерть молодого и перспективного спортсмена наступила в больнице. Он пробыл 6 дней в коме из-за значительного повышения уровня сахара в крови.

Барвинко играл за "Металлист" с 2011 по 2014 год. На его счету 7 матчей.

Несмотря на молодые годы, он успел стать серебряным призером Чемпионата Украины в сезоне-2012/13.

Также Денис выступал за юношеские и молодежную сборные страны.

Реклама

Однако после ухода из "Металлиста" так и не смог попасть в другую команду.

Барвинко рано завершил свою карьеру из-за травм, которые так и не дали ему полностью раскрыть свой талант.

Но несмотря на проблемы со здоровьем он остался в спорте и работал главным тренером любительской команды "Энергия" из Днепропетровской области.

Напомним, недавно после 39 лет в коме, умер легендарный футболист - игрок клуба "ПСЖ" Жан-Пьер Адамс. Он скончался в 73 года.

Также ранее умер культовый советский артист Роман Громадский. У него случился инсульт. На счету актера целый эшелон ролей в кино и театре.

viber
футболисты новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Скончался известный футболист и серебряный призер Чемпионата Украины: ему было 27 лет». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись невероятные джинсы в стиле жестких 90-х и ироничных 70-хВ моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись невероятные джинсы в стиле жестких 90-х и ироничных 70-х Путин превращается в посмешищеПутин превращается в посмешище Лунный календарь на сентябрь 2021: знак свыше, несчастья и самый удачный деньЛунный календарь на сентябрь 2021: знак свыше, несчастья и самый удачный день Погода в Украине на осень: метеоролог кардинально изменила прогнозПогода в Украине на осень: метеоролог кардинально изменила прогноз Зеленский может встретиться с Путиным через неделю: экс-посол назвал возможное место и времяЗеленский может встретиться с Путиным через неделю: экс-посол назвал возможное место и время

Последние новости

22:46

США не оставят Украину в битве с РФ: Кулеба назвал сценарии участия Вашингтона в диалоге по Донбассу

22:40

Скончался известный футболист и серебряный призер Чемпионата Украины: ему было 27 лет

22:23

Подача газа без разрешения обернется ударом по СП-2: Германия поставила условие проекту Газпрома Видео

21:59

У Разумкова снова коронавирус: как себя чувствует спикер украинского парламента

21:30

Бабье лето сменится морозами и настоящим снегом: синоптики рассказали о погоде в Украине осенью

Реклама
21:29

"Украинцы нам братский народ": Лавров заявил о готовности России возобновить отношения с Украиной

21:13

С туалетной бумагой и вареньем: россиянин проснулся в гробу - видео Видео

19:51

Стало известно, от какого препарата скончался маленький Никита в Днепре: укол сделала мама-фармацевт Видео

19:35

"Скоро число инфицированных коронавирусом украинцев будет 10 тысяч в сутки": иммунолог дал прогноз Видео

19:25

Непростой удар башкой об камушек, или "джампинг" по-кремлёвски мнение

19:20

Без очередей и задержек на границе: на Закарпатье запустят электронную систему пропуска в ЕС Видео

19:18

Названы съедобные масла, которые продлевают жизнь Видео

19:03

Четыре признака тромбов: на что срочно обратить внимание Видео

18:59

"Иисус-Plaza": киевлян удивили новым жилым комплексом, где между небоскребов стоит храм

18:54

ДТП под Киевом: наехавшая на ребенка пообещала пострадавшей новые кроссовки и исчезла Видео

18:47

Как отличить съедобные грибы от несъедобных: ядовитые грибы, первая помощь при отравлении грибами

18:37

Рак почки: назван менее известный предупреждающий признак болезни Видео

18:33

"Стали "наркоманами" за рулем": Арахамия заподозрил Авакова в резонансных делах против "слуг народа" Видео

18:03

Что нужно кушать, чтобы "омолодить" организм - ответ специалиста

17:55

То, как вы принимаете душ, может травмировать ваше сердце и мозг Видео

Реклама
17:50

Экологическая модернизация: на меткомбинате Ильича достроили установки за $20 миллионов

17:50

Кадры не оставят равнодушным: Секретная служба США обнародовала архивные фото теракта 11 сентября Фото

17:49

"Страны должны делиться вакциной": в ВОЗ рассказали, что поможет человечеству победить коронавирус Видео

17:45

О чем говорят брови: эти "подсказки" помогут понять женщину с первого взгляда Видео

17:40

Плесень, "убитая" мебель и антисанитария на кухне: как Одесские студенты заселялись в общежития Видео

17:37

12-летнего ребенка с ножевым ранением увезли в больницу прямо со школы на Киевщине: что произошло

17:33

Контрудар Украины и провокации на Донбассе: ВСУ решительно отреагируют на учения Запад-2021

17:29

Рада запретила в украинской рекламе сексизм: появились крупные штрафы

17:25

Шевченко: За 7 месяцев 2021 года выдано более 4,4 млрд грн ипотечных кредитов

17:22

Ксения Мишина устроила горячие танцы на столе на съемках шоу Україна має талант Видео

17:04

Устрицы: зачем их есть и как готовить Видео

16:57

В Швеции новоиспеченным родителям не разрешили назвать сына Владимир Путин

16:51

"Упадет за несколько секунд": Трамп пофантазировал о своем боксерском поединке с Байденом Видео

16:40

Лукашенко разменял государство на безопасность своей задницы мнение

16:33

Как звучит Днепр: в городе открыли необычную арт-инсталляцию

16:27

Авиация, катера и спецподразделения: Украина резко усилила охрану границ с Беларусью

16:26

На Ровенщине мужчину едва не убил картофель Видео

16:22

Приметы на 11 сентября: что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи Видео

16:08

Оскаровский комитет выбрал 5 фильмов: кто представит Украину на Оскаре 2022

16:05

"Главное - желание": Кучма рассказал, что ждет Зеленского на встрече с Путиным

Реклама
16:00

"Работала фармацевтом": что известно о женщине, которая в Днепре убила сына смертельным уколом

16:00

Гороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака: плохие новости, охлаждение чувств или успех

15:56

"У нас будет пик": врач предупредил о резком всплеске заболеваемости COVID-19 в Украине Видео

15:36

Возмездие за Крым и Донбасс: ЕС продлил еще на полгода персональные санкции против РФ Видео

15:29

Monatik презентовал клип на песню С.О.В.А. Видео

15:25

Большая война РФ и Украины: у Путина после слов Зеленского заявили об "апокалиптических ожиданиях" Видео

15:11

Ковидный иммунитет: что нужно знать Видео

15:03

Шмыгаль рассказал, сколько денег украинцам добавят на субсидии

15:00

Отбили прохожие: неадекват душил девушку удавкой посреди улицы в Одессе Видео

14:51

"Да поможет ему Господь": Тищенко после нападения на Лероса в Раде пошел в церковь Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять