Скончался известный футболист и серебряный призер Чемпионата Украины: ему было 27 лет

Денис Барвинко / Соцсети

Украинский футбол скорбит. На 28-м году жизни умер экс-защитник харьковского "Металлиста" Денис Барвинко. Об этом сообщили в Ассоциации футбола Днепропетровской области.

СМИ пишут, что смерть молодого и перспективного спортсмена наступила в больнице. Он пробыл 6 дней в коме из-за значительного повышения уровня сахара в крови.

Барвинко играл за "Металлист" с 2011 по 2014 год. На его счету 7 матчей.

Несмотря на молодые годы, он успел стать серебряным призером Чемпионата Украины в сезоне-2012/13.

Также Денис выступал за юношеские и молодежную сборные страны.

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Однако после ухода из "Металлиста" так и не смог попасть в другую команду.

Барвинко рано завершил свою карьеру из-за травм, которые так и не дали ему полностью раскрыть свой талант.

Но несмотря на проблемы со здоровьем он остался в спорте и работал главным тренером любительской команды "Энергия" из Днепропетровской области.

Напомним, недавно после 39 лет в коме, умер легендарный футболист - игрок клуба "ПСЖ" Жан-Пьер Адамс. Он скончался в 73 года.

Также ранее умер культовый советский артист Роман Громадский. У него случился инсульт. На счету актера целый эшелон ролей в кино и театре.