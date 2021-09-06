После 39 лет в коме умер легендарный футболист

Жан-Пьер Адамс провел 39 лет в коме / twitter.com/UNFP

В понедельник, 6 сентября, на 74-м году жизни скончался французский футболист Жан-Пьер Адамс. Он 39 лет провел в медикаментозном сне.

Об этом сообщила пресс-служба французского Национального союза футболистов-профессионалов (UNFP).

Известно, что Адамс впал в кому еще в марте 1982 года. Трагедия случилась из-за врачебной ошибки во время плановой операции на колене в больнице Лиона. В частности, анестезиолога.

В тот злорадный день во Франции проходила забастовка врачей и многие не вышли на работу. А анестезиолог одновременно работал на восемь операций и случайно перепутал дозу препарата.

При этом перед операцией Адамс находился в "отличной форме". Он должен был проснуться через несколько часов. Однако в течение следующих 39 лет так и не вышел из комы.

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Все эти годы за Адамсом ухаживала его жена Бернадетт.

Отметим, Жан-Пьер родился в 1948 году в Сенегале. Он сыграл 22 матча за сборную Франции с 1972 по 1976 год. Выступал за французские клубы Ним, Ницца и Пари Сен-Жермен.

Дважды становился серебряным призером чемпионата Франции.

В его честь названы стадионы в Коркийруа, Катийон-сюр-Самбр и Даммари-ле-Лис.

Напомним, в понедельник, 6 сентября, на 89 году жизни скончался легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо. В последнее время он болел и несколько раз уходил из кино и театра.

Также ранее умер культовый советский артист Роман Громадский. У него случился инсульт. На счету актера целый эшелон ролей в кино и театре.