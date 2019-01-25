Группа Kazka рассекретила название песни для нацотбора Евровидения-2019

Группа Kazka раскрыла название трека / https://www.instagram.com/kazka.band/

Известная украинская группа Kazka раскрыла название песни, с которой они в нацотборе на Евровидение-2019 будут бороться за право представить Украину в Израиле.

Артисты на своей странице в Instagram сообщили, что трек называется Apart.

"Мы знаем, что вы с нетерпением ждете премьеры нашей конкурсной песни. Подольем масла в огонь! Ваши предположения, о чем песня Apart?", - заинтриговали фанатов участники коллектива.

Поклонники стали делиться своими догадками, но предупредили, что у них есть достойный конкурент – группа Maruv, которая заменила певицу Tayanna.

"Про любовь, которой неподвластны время и расстояния", "Зря вы Apart взяли, судя по отрывку, песня не конкурсная, еще и на английском", "Ммм, все-таки Apart, но у вас очень серьезный конкурент Maruv", "О разрыве отношений?", - писали свои догадки поклонники.

Напомним, группа Kazka будет еще с 15 конкурсантами бороться за право представить Украину в Израиле на конкурсе Евровидение-2019. Артисты в рамках нацотбора будут выступать во втором полуфинале 16 февраля.

Отметим, что финал нацотбора финал состоится 23 февраля. Выбирать победителя будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

64-й по счету международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Ранее группа Kazka поставила новый рекорд.