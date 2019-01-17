Больше 200 миллионов просмотров: группа Kazka поставила новый рекорд

Песню "Плакала" прослушал каждый 37-й житель планеты, подсчитали артисты.
Известная украинская группа Kazka, которая с хитом "Плакала" покорила российские музыкальные чарты, поставила новый рекорд в украинской музыке.
Клип и официальное аудио на трек "Плакала" собрали суммарно более 200 миллионов просмотров. Об этом сообщили сами артисты на своей странице в Instagram.
"Плакала"суммарно собрала на YouTube 200 (!) миллионов просмотров! Представьте, каждый 37-й человек в мире имел возможность услышать нашу песню", - сказано в сообщении группы.
Отметим, что аудио на трек "Плакала" собрал 82 миллиона просмотров, а официальный клип всего лишь за 4 месяца просмотрели 120 миллионов раз.
Напомним, Kazka также выпустила англоязычную версию песни "Плакала".
Ранее солистка группы Kazka показала аппетитные ягодицы в бикини.