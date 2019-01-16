Солистка группы Kazka показала аппетитные ягодицы в бикини

Девушка отправилась на отдых на Шри-Ланку.
Вокалистка популярной группы Kazka Александра Зарицкая отправилась на зимние каникулы на Шри-Ланку.
Исполнительница на своей странице в Instagram и в Insta Stories показала два снимка: на одном фото Саша позирует в номере, в ванной, одетая в полосатый купальник и большую соломенную шляпу.
На другом снимке солистка группы запечатлена на балконе, демонстрируя свои пышные формы в бикини.
"Панорама из моих снов", - подписала фото Зарицкая.
Напомним, Kazka подала заявку на участие в нацотборе Евровидения-2019, и поборется за право представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.
Ранее Александра Зарицкая обескуражила поклонников заявлением.