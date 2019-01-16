Солистка группы Kazka показала аппетитные ягодицы в бикини

Александра Зарицкая показала фото в купальнике / https://www.instagram.com/kazka.band/

Вокалистка популярной группы Kazka Александра Зарицкая отправилась на зимние каникулы на Шри-Ланку.

Исполнительница на своей странице в Instagram и в Insta Stories показала два снимка: на одном фото Саша позирует в номере, в ванной, одетая в полосатый купальник и большую соломенную шляпу.

На другом снимке солистка группы запечатлена на балконе, демонстрируя свои пышные формы в бикини.

"Панорама из моих снов", - подписала фото Зарицкая.

Александра Зарицкая показала фигуру на отдыхе / https://www.instagram.com/kazka.band/

Александра Зарицкая позировала в бикини на отдыхе / https://www.instagram.com/kazka.band/

Напомним, Kazka подала заявку на участие в нацотборе Евровидения-2019, и поборется за право представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.

Ранее Александра Зарицкая обескуражила поклонников заявлением.