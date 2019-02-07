Maruv выпустила конкурсную песню для нацотбора Евровидения-2019

7 февраля 2019, 13:13

Певица представила трек Siren Song.

Марув
Maruv выступит на нацотборе с песней Siren Song / https://www.instagram.com/eurovision.ua/

Участница нацотбора на Евровидение-2019 певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, выпустила трек, с которым будет выступать на нацотборе Евровидения-2019.

Премьера песни Siren Song состоялась в эфире одной из украинских радиостанций.

Изначально считалось, что певица будет пробовать свои силы со своим треком For You, но Анна написала песню специально для нацотбора.

Отметим, что Maruv пришла на смену Tayanna, которая шокировала сеть неожиданным заявлением об отказе участвовать в нацотборе.

Напомним, полуфинал национального отбора на Евровидение-2019 в прямом эфире состоится 9 и 16 февраля, а финал – 23 февраля. Выбирать победителя будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

64-й по счету международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Ранее Maruv рассказала о работе в стриптиз-клубе.

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нацотбор Евровидение-2019 Maruv
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