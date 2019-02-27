"Гордость на всю жизнь": Анастасии Приходько припомнили участие на Евровидении от России

Анастасия Приходько в 2014 году заявила, что гордится выступлением от России / Главред

Известной украинской певице Анастасии Приходько, которая раскритиковала певицу Maruv (Анну Корсун) за сценический номер и гастроли в РФ, припомнили слова гордости за выступление на песенном конкурсе от России в 2009 году, где она заняла 11 место.

Ведущий телеканала NewsOne Макс Назаров в программе "Поговорим?" продемонстрировал артистке ее интервью для российского телеканала, записанное в марте 2014-го года, где она заявила, что всю жизнь будет гордиться своим выступлением на конкурсе от России.

"У меня теперь такая гордость на всю жизнь, что я представляла Россию на Евровидении", - говорила певица в интервью.

Приходько заверила, что с 2014-го года она не пересекала границу России, и сейчас жалеет о том, что когда-то была связана с этой страной.

"Мне прискорбно от того, что вообще у меня история была связана с Россией. Я понимаю, что происходит сейчас, и когда я увидела своими глазами аннексию Крыма и потом, когда началась война, для меня этой страны не существует. Можно проверить, что я не пересекала границу РФ. Последнее интервью было в марте 2014 года и с того времени я больше не ездила туда", - сказала она.

Напомним, Maruv, которая победила в финале нацотбора на Евровидение-2019, сообщила, что не поедет на конкурс, так как не подписала необходимый для этого договор с НОТУ.

Отметим, ранее отказались от участия занявшие второе место в нацотборе группа Freedom Jazz и вошедшие в тройку группа Kazka.