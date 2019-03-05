"Вонь схожа": Макаревич сравнил скандалы с Серебряковым и Жванецким

5 марта 2019, 21:29

Музыкант убежден, что жители двух разных стран озвучивают схожие претензии.

Макаревич
Макаревич нашел общие качества у россиян и украинцев / УНИАН

Российский певец и композитор, фронтмен группы Машина времени Андрей Макаревич высказал мнение, что запрет концертов сатирика Михаила Жванецкого в Украине и критика актера Алексея Серебрякова в России имеют схожую природу.

"Поразительная примета времени - вонь, поднятая вокруг Жванецкого и Серебрякова настолько схожа, что, кажется, производят ее одни и те же мастера. При том, что мотивация противоположна: один, видите ли, получил награду из рук главы государства, другой, видите ли, обидел россиян", - написал Макаревич в Facebook.

Подписчики музыканта активно начали комментировать утверждение. Одни традиционно поддерживали Макаревича в его критике, а другие уверяли, что хорошо со стороны выглядеть объективным.

"Какая стойкая тенденция- поделить всех на умных и дураков. На плохих и хороших. И к умным и хорошим, разумеется, отнести себя", " Эта вонь кочует по тем, кто говорит правду", "Примитивные позиции всегда формулировать легче, то есть та часть "коллективного разума", которая склонна к деградации (упрощению), она мобильней - все революции по этим рельсам катили. За Жванецкого особенно обидно: в протухающем сысыры он был отрадой", "Можно короче: "поразительная примета времени – вонь", - написала интернет-публика.

Напомним, экс-лидер одесского Правого сектора Сергей Стерненко пригрозил сорвать концерты народного артиста Украины сатирика Михаила Жванецкого, которые тот планирует провести в Киеве и Одессе 16 и 21 марта. Поводом послужила новость о том, что президент РФ Владимир Путин наградил Жванецкого орденом За заслуги перед Отечеством. Позже Жванецкий пояснил, почему реши принять награду из рук российского лидера.

Как ранее сообщалось, актер Алексей Серебряков ответил на многочисленные обвинения в русофобии в свой адрес, подчеркнув, что считает себя навсегда абсолютно русским человеком.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина Андрей Макаревич Алексей Серебряков Михаил Жванецкий
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

22:41
В США требуют рассекретить госзаказ Укроборонпрома
22:15
Google учел жалобы депутатов Госдумы об украинском Крыме на картах
22:13
Американский генерал пояснил, почему Украине надо дать новые виды оружия
21:29
"Вонь схожа": Макаревич сравнил скандалы с Серебряковым и Жванецким
20:57
Посол США призвала уволить главу САП Холодницкого
20:25
Самолет-разведчик США дважды подлетел к границам России
19:54
"Дура": Подервянский резко высказался о Maruv и Евровидении Видео
19:40
"Мечта любого мужчины": Даша Астафьева снова показала голые прелести для Playboy
19:18
В ГПУ отрицают связь убитого в Киеве ювелира с делом бриллиантовых прокуроров
19:06
В Сеть выложили зрелищный трейлер последнего сезона Игры Престолов
18:41
Восемь выводов из "дела Гладковского" мнение
18:37
Пашинский, Госдеп США или айтишник: Бигус озвучил версии источника по хищениям в оборонке
18:35
Кому в Украине жить лучше всех: стало известно, сколько в стране долларовых миллиардеров
18:13
"Пузатый дядька в растянутом свитере": Ницой и Червоненко устроили ссору в прямом эфире
18:05
Шансы вернуть в Украину миллионы Януковича исчезают с каждым годом – Deutsche Welle
17:43
В "Укрзализныце" "объявили войну" линолеуму и ковровым дорожкам в поездах
17:15
Коррупция в оборонке: В НАБУ открыли дело по "откату Гладковского"
17:06
Рост налогооблажения и заоблачные штрафы: о чем идет речь в законпроекте по ФОП для IT-сектора
16:55
Засудивший путинского пропагандиста Киселева архитектор решил "пустить его по миру"
16:38
Батькивщина через суд доказала незаконность действующей цены на газ
15:58
Тарифы на тепло: в Минсоцполитики рассказали об очередных изменениях
15:47
"Какая грудь!": Ани Лорак покрасовалась в топе без бюстгальтера
15:32
"Символ смены поколений": Коломойский заявил, что Украине нужны "миллионы Зеленских" Видео
15:06
В Киеве убили "владельца" камешков бриллиантового прокурора Фото Видео
14:59
Журналист рассказал о четвертом подозреваемом в отравлении Скрипалей
14:58
Спустя 66 лет после смерти Сталина у руля стоит его уменьшенная копия мнение
14:58
Боец ВСУ дотла сжег укрепление боевиков: опубликовано изумительно яркое видео Видео
14:36
Никаких откатов: В Укроборонпроме категорически опровергли о махинациях с приборами для самолетов
14:24
Группа Агонь выпустила ремикс на свой хит в стиле The Prodigy Видео
14:20
Катера Росгвардии перебросили для патрулирования Крымского моста Видео
13:51
Таисия Повалий впервые станет бабушкой
13:46
Журналисты подсчитали барыши завода Порошенко за время войны Видео
13:08
Как красиво и легко сделать букет из конфет и фруктов своими руками на 8 Марта 2019 Фото Видео
13:06
Смогут ли Россия и Китай отобрать у США статус мирового жандарма мнение
13:03
"Вот это эффектно": заметно похудевшая Лолита покрасовалась в стильном платье
12:52
"Под плинтус?": Лукашенко потребовал от Кремля прекратить истерику
12:23
"Весна ворвется": синоптик порадовала прогнозом погоды на 8 марта Видео
12:11
"Мы готовы": Лукашенко по-новому заговорил об объединении Беларуси и России Видео
12:04
У кого есть реальные шансы выйти во второй тур выборов мнение
11:58
Издевательства и избиения: журналисты рассказали о жестоких случаях буллинга в украинских школах Видео
11:46
Смесь Rammstein и Maruv: новые фавориты Евровидения-2019 БДСМ-группа Hatari Видео
11:23
Прощеное воскресенье 2019: когда отмечается и что за праздник Видео
11:22
"Разделения и провокации": у Епифания ответили УГКЦ насчет литургии в Святой Софии Видео
11:02
Адекватный ответ РФ: в Украине предложили создать "оружие возмездия" Видео
10:35
Ученые выяснили, в каком возрасте алкоголь полезен, а в каком – убивает Видео
10:33
Люди остались без воды и газа: стало известно о новых проблемах при строительстве Крымского моста Фото
10:11
Почему письмо против Зеленского ни на что не повлияет мнение
10:04
Девушка дня Instagram: украинская модель с точеной фигурой Инна Цанцик Фото
09:58
Новый скачок цен: названы причины очередного подорожания продуктов Видео
09:48
СМИ назвали причину самоубийства фронтмена The Prodigy Кита Флинта
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться