"Вонь схожа": Макаревич сравнил скандалы с Серебряковым и Жванецким

Макаревич нашел общие качества у россиян и украинцев / УНИАН

Российский певец и композитор, фронтмен группы Машина времени Андрей Макаревич высказал мнение, что запрет концертов сатирика Михаила Жванецкого в Украине и критика актера Алексея Серебрякова в России имеют схожую природу.

"Поразительная примета времени - вонь, поднятая вокруг Жванецкого и Серебрякова настолько схожа, что, кажется, производят ее одни и те же мастера. При том, что мотивация противоположна: один, видите ли, получил награду из рук главы государства, другой, видите ли, обидел россиян", - написал Макаревич в Facebook.

Подписчики музыканта активно начали комментировать утверждение. Одни традиционно поддерживали Макаревича в его критике, а другие уверяли, что хорошо со стороны выглядеть объективным.

"Какая стойкая тенденция- поделить всех на умных и дураков. На плохих и хороших. И к умным и хорошим, разумеется, отнести себя", " Эта вонь кочует по тем, кто говорит правду", "Примитивные позиции всегда формулировать легче, то есть та часть "коллективного разума", которая склонна к деградации (упрощению), она мобильней - все революции по этим рельсам катили. За Жванецкого особенно обидно: в протухающем сысыры он был отрадой", "Можно короче: "поразительная примета времени – вонь", - написала интернет-публика.

Напомним, экс-лидер одесского Правого сектора Сергей Стерненко пригрозил сорвать концерты народного артиста Украины сатирика Михаила Жванецкого, которые тот планирует провести в Киеве и Одессе 16 и 21 марта. Поводом послужила новость о том, что президент РФ Владимир Путин наградил Жванецкого орденом За заслуги перед Отечеством. Позже Жванецкий пояснил, почему реши принять награду из рук российского лидера.

Как ранее сообщалось, актер Алексей Серебряков ответил на многочисленные обвинения в русофобии в свой адрес, подчеркнув, что считает себя навсегда абсолютно русским человеком.