"Осталась бы нищей": музыкальный критик одобрил отказ Maruv от Евровидения

Сергей Соседов считает, что Maruv отказалась от Евровидения из-за многообещающих гастролей в России / Фото: Thinkstock

Российский музыкальный критик и бывший судья украинского шоу Х-фактор Сергей Соседов поддержал певицу Maruv, которая отказалась представлять Украину на Евровидении.

"По сути, ей сказали: "оставайся нищей". Какой дурак откажется от работы в России? Ведь лишь у нас украинским артистам гарантирован приличный заработок. Плюс все они смотрят на суперуспешных Лободу, Лорак и Повалий, и хотят так же. А Maruv своим отказом сделала лучше самой себе — о ней узнали даже те, кто знать не должен", - цитирует Соседова Экспресс-газета.

Критик убежден, что, поскольку Maruv сотрудничает с крупнейшей мировой корпорацией Warner Music Group, раскрутиться исполнительница сможет только на территории России.

Соседов отметил, что украинские музыканты отказались ехать на Евровидение не из-за Maruv, а после скандала с дуэтом из Крыма Anna Maria.

Читайте также"Дура": Подервянский резко высказался о Maruv и Евровидении"Строго говоря, волну отказов подняли участницы группы Anna Maria, которая вышла в финал Нацотбора. Когда их попросили назвать события в Крыму весной 2014 года "агрессией России", они наотрез отказались это делать. Девочек сразу же стали унижать прямо на сцене, но они смогли достойно ответить", - заявил он.

По мнению Соседова, украинским артистам накануне выборов президента ехать на Евровидение с патриотичной позицией невыгодно. Он заявил, что нынешний президент на следующий срок переизбран не будет, а артисты понесут репутационные и финансовые убытки.

Напомним, Maruv с песней Siren Song победила в украинском отборе на Евровидение-2019, которое пройдет в Израиле.

Ранее сама Maruv заявила о том, что со стороны Общественного телевидения на нее сильно давят, заставляя отказаться от Евровидения.

В НТКУ пояснили, почему Maruv не будет представлять Украину на Евровидении в 2019 году в Израиле.