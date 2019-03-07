Жена Зеленского назвала его самую худшую черту характера

У Владимира Зеленского только одна самая худшая черта характера, сообщила его жена / facebook.com/Елена Зеленская

Супруга шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского — Елена, утверждает, что у ее мужа только одна самая худшая черта характера — считает возможным все успеть.

Зеленский почему-то любит классическую белую посуду, причем в других бытовых вещах он совсем неприхотлив, рассказал его жена в интервью Йод.Медia.

Собеседница добавила, что муж иногда советуется с ней перед принятием какого-то решения.

"…Но было бы неправдой сказать, что во всем! Скорее он иногда говорит вслух свои планы, чтобы услышать, как это звучит", — поделилась супруга кандидата.

По словам Елены Зеленской, у ее мужа только одна самая худшая черта характера — "ему кажется, что можно успеть все".

Ранее Елена Зеленская поделилась, что после того, как ее супруг Владимир Зеленский стал кандидатом в президенты на выборах-2019, в их жизни произошли изменения, связанные с безопасностью.

Справка. 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

В январе партия "Слуга народа" провела свой первый съезд и приняла решение выдвинуть Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Позже Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зеленского кандидатом в главы государства.

В начале марта — 4 числа — в полиции сообщили, что в Шевченковском районе Киева на ул. Белорусской возле офиса Зеленского нашли оборудование для получения информации. Глава МВД Арсен Аваков писал, что под офисом кандидата в президенты обнаружили элементы аппаратуры для прослушивания.

Позже в Службе безопасности Украины объяснили, что велась прослушка на основании постановления суда в отношении лица, которое "никоим образом не связано с избирательной кампанией".

До этого в полиции инициировали уголовное производство по факту незаконной слежки за одним из кандидатов в президенты. Позже СМИ узнали, что за Владимиром Зеленским следили сотрудники СБУ.