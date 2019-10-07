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В сеть слили фото и видео разлучницы Лолиты и ее мужа

7 октября 2019, 14:18

Лолита и ее муж Дмитрий Иванов расстались в июле 2019, но тогда никто не называл имя разлучницы. Теперь в сети нашли девушку, которая может подойти на эту роль.

Лолита
Лолита / instagram.com/lolitamilyavskaya

Лолита Милявская объявила о "паузе" в отношении своего брака, и что у нее больше нет мужа, еще в июле. Однако ни Лолита, ни ее муж Дмитрий Иванов не раскрыли причин, и не назвали имен возможных любовников/любовниц.

Издание Super опубликовало фото с закрытой вечеринки и приватного аккаунта в Instagram, на котором Дмитрий Иванов запечатлен со жгучей брюнеткой. Редакция Главреда копнула немного глубже, и нашла видео с девушкой и кое-какую информацию об ее занятиях.

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После разрыва с Лолитой, 44-летний Дмитрий Иванов был замечен с Ольгой Кулиевой, которая проживает в Беларуси, но путешествует по многим странам, и бывала в том числе и в России и в Украине. 42-летняя девушка имеет 14-летннюю дочь и косметологическую клинику в России

Тем не менее, в соцсетях она подписалась также как тревелер и писательница - и действительно, у нее есть записи с неплохими стихами, которые мы нашли на ее канале в YouTube.

Сейчас, по слухам девушка живет в Москве, и отношений с Дмитрием Ивановым не светила. Появление на свадьбе - был первый выход, на котором они засветились вместе.

  • Лолита Милявская любовница мужа Super
  • Лолита Милявская любовница мужа Super
  • Лолита Милявская любовница мужа Super
  • Лолита Милявская любовница мужа Super
  • Лолита Милявская любовница мужа Super
  • Лолита Милявская любовница мужа Super

Девушка может похвастаться шикарной внешностью. Издание Super утверждает, что именно Ольга подталкивает Дмитрия Иванова к окончательному расставанию с Лолитой.

Никаких официальных подтверждений или опровержений пока что не было.

Ольга Кулиева стихи смотреть онлайн видео:

Напомним, в конце июля появилась информация, что муж бросил Лолиту после 9 лет брака.

Еще раньше Лолита объявила, что они не планируют никакого развода, и что все под контролем.

Ранее Лолита пожаловалась, что за время отдыха в Болгарии после объявлении о расставании с мужем ей написали сотни приличных и не приличных предложений, чем сильно ее расстроили, а в сети начали ходить слухи о "старой алкоголичке".

Еще до этого Дмитрий Иванов комментировал расставание с Лолитой.

развод любовница муж Лолита Милявская
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