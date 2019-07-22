Развод отменяется: Лолита объяснила причины скандала

Лолита / Фото: Instagram

Решившая разводиться Лолита внезапно развернула ситуацию на 180 градусов, и официально заявила, что о разводе с Дмитрием Ивановым не идет и речи.

Лолита посетила открытие фестиваля Лаймы Вайкуле Рандеву, где заявила, что она уже не разводится с Дмитрием Ивановым, пишет издание 7 Дней.

"Мы с мужем просто разъехались, я сказала только об этом. Никто из нас на развод не подавал. Это нормальная пыль, которую надо стирать с отношений", - заявила она на вопрос о разводе.

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По ее словам, они не разводятся, а просто некоторое время живут не вместе.

После таких заявлений у фанатов есть основание подозревать Лолиту в черном пиаре, ведь она уже писала:

"У меня был замечательный "молодой" муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю. А потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! Пожалуй, всё. Статус свободен".

А Дмитрий Иванов признался, что не в состоянии больше выносить Лолиту.

После этого Лолита съездила к себе домой в Болгарию, и пожаловалась, что мужчины забросали ее предложениями руки, серца и всего того, что к ним прилагается.