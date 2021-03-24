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Адвокат Киркорова обвинил Литву в мести за политику Путина

24 марта 2021, 13:13

Запрещенный в Литве Филипп Киркоров и Александр Добровинский подают в суд заявление для отмены санкций против певца.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / instagram.com/fkirkorov/

После объявления о запрете въезда Филиппа Киркорова в Литву, его адвокат Александр Добровинский наконец получил в распоряжение текст нормативного акта, регулирущего это, и подготовился судиться за его отмену.

Как сообщает РИА Новости глава коллегии адвокатов "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский, он уже написал заявление, в котором между строк Литва обвиняется в банальной мести.

"Благодаря тому, что прошлым обращением в суд нам удалось "выманить" решение МИД Литвы по Филиппу Киркорову, мы теперь можем его оспаривать, как это ни смешно звучит, в этом же суде. На сегодняшний день нами подготовлено заявление для подачи в вильнюсский суд", - сказал он.

Юристы продолжат борьбу в судах Литвы, но как ранее сообщали представители Киркорова, они готовятся к разбирательству в ЕСПЧ.

"В заявлении мы еще раз напоминаем, что Филипп Киркоров является исключительно человеком искусства, и не стоит мстить ему за придуманные обиды на нашу страну через песни о любви. Страна, которая идет на подобные ухищрения, унижает прежде всего себя саму и своих граждан", - добавил Добровинский.

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Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
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