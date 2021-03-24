Адвокат Киркорова обвинил Литву в мести за политику Путина

Запрещенный в Литве Филипп Киркоров и Александр Добровинский подают в суд заявление для отмены санкций против певца.
После объявления о запрете въезда Филиппа Киркорова в Литву, его адвокат Александр Добровинский наконец получил в распоряжение текст нормативного акта, регулирущего это, и подготовился судиться за его отмену.
Как сообщает РИА Новости глава коллегии адвокатов "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский, он уже написал заявление, в котором между строк Литва обвиняется в банальной мести.
"Благодаря тому, что прошлым обращением в суд нам удалось "выманить" решение МИД Литвы по Филиппу Киркорову, мы теперь можем его оспаривать, как это ни смешно звучит, в этом же суде. На сегодняшний день нами подготовлено заявление для подачи в вильнюсский суд", - сказал он.
Юристы продолжат борьбу в судах Литвы, но как ранее сообщали представители Киркорова, они готовятся к разбирательству в ЕСПЧ.
"В заявлении мы еще раз напоминаем, что Филипп Киркоров является исключительно человеком искусства, и не стоит мстить ему за придуманные обиды на нашу страну через песни о любви. Страна, которая идет на подобные ухищрения, унижает прежде всего себя саму и своих граждан", - добавил Добровинский.
Киркорову запретили въезд в Литву - что известно
- Напомним, Филипп Киркоров поддерживает агрессивную политику Кремля, ему запретили въезд в Литву из-за угрозы национальной безопасности. Филипп Киркоров обязан этому своими многократными посещениями аннексированного Россией Крыма а также сознательного отрицания территориальной целостности и суверенитета Украины.
- В ответ Филипп Киркоров пообещал через суд добиться отмены запрета, обратившись к адвокату Александру Добровинскому.
- Киркоров объявил, что в этом виновен президент Украины Владимир Зеленский - его "друг", из-за бездеятельности которого якобы наказали Киркорова.
- Как известно, Филипп Киркоров - народный артист Украины, и уже не раз нарушал законы Украины, гастролируя в Крыму с 2014 года.