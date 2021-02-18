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Ткаченко сказал, почему у Киркорова не отнимают звание народного артиста Украины

18 февраля 2021, 08:48
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Министр отметил, что не видит разницы между российским певцом и Ани Лорак.

У Киркорова по одной причине не отбирают звание народный артист Украины, поделился Ткаченко
У Филиппа Киркорова по одной причине не отбирают звание народный артист Украины, поделился Александр Ткаченко / УНИАН

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поделился, что теоретически у российского певца Филиппа Киркорова можно отобрать звание народного артиста Украины.

Звание у Киркорова не отнимают, поскольку его предоставили когда-то за заслуги, и здесь мы ступаем на тонкий лед, ведь в нашей стране немало народных артистов, рассказал глава министерства в интервью ВВС News Україна.

Собеседник отметил, что российский артист получил звание народного после того, как возил на международный песенный конкурс Евровидение 2008 украинскую певицу Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек), которая тоже стала народной.

Чиновник добавил, что не видит разницы между Киркоровым и Ани Лорак.

"Я прошу прощения, что такое скажу, но я разницы между Киркоровым и Лорак не вижу. Поэтому в данном случае сложно объяснить, почему у кого-то забирать (звание народного артиста Украины – Ред.), а у кого-то – нет", – объяснил Ткаченко.

  • Напомним, Филипп Киркоров в 2014 году незаконно посетил захваченный Российской Федерацией Крым и выступил на детском фестивале Новая Волна. После этого певца в Украине внесли в "черный список", он не может попасть на территорию страны.
  • Ани Лорак после начала агрессии РФ против Украины не прекратила концертную деятельность на российской территории.

Справка. На Евровидении 2008 Филипп Киркоров продюсировал Ани Лорак. Украинская певица заняла второе место.

После Евровидения тогдашний президент Украины Виктор Ющенко присвоил Ани Лорак и Филиппу Киркорову звание народный артист.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Ани Лорак Александр Ткаченко Филипп Киркоров
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