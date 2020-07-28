Елена Кондулайнен в реанимации, врачи поставили еще один страшный диагноз

Елена Кондулайнен / Twitter

Российской артистке Елене Кондулайнен стало еще хуже после госпитализации. Обнаружились первые последствия после инсульта, которые, возможно, не получится излечить, пишет телеграм-канал Mash.

Елена Кондулайнен все еще в тяжелом состоянии, она в реанимации, и врачи борются за ее жизнь после неожиданного инсульта 24 июля прямо в ресторане во время тоста.

У Елены Кондулайнен выявлены ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), неврологическая энцефалопатия (сосудистое поражение головного мозга), и наблюдается общая заторможенность речи. Положительной динамики врачи не видят, но пока что еще есть шансы на улучшение.

Напомним, звезда сериала Интерны и 8 первых свиданий Елена Кондулайнен почувствовала себя плохо 24 июля в ресторане, когда произносила тост. Её госпитализировали с подозрением на инсульт, который потом и подтвердился.

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