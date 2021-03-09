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Go_A похвасталась обновленной песней Шум

9 марта 2021, 21:05

Украинским музыкантам пришлось полностью переписать песню на Евровидение 2021.

Go_A на Евровидение 2021 презентовала обновленную песню Шум
Go_A на Евровидение 2021 презентовала обновленную песню Шум / eurovision.tv

Украинская группа Go_A Band представила новый клип на конкурсную версию песни Шум – именно с этой песней группа будет представлять Украину на Евровидении 2021.

Премьера клипа прошла в эфире UA:Першого. При этом Солистка группы Екатерина Павленко уточнила, что песню Шум пришлось переписать полностью: предыдущая версия не подходила для выступления в Нидерландах.

Новая версия песни Шум стала короче (ее сократили до трех минут, чтобы подогнать под регламент конкурса). Но в ее основе по-прежнему лежит украинский фольклор.

"Новый текст является как бы сиквелом к предыдущей версии, продолжением песни, которую выпустили в январе, но немного в другом настроении, веселом. Так, в старой версии мы призывали весну и надеялись на нее, а в новой она уже пришла, и все очень рады", – рассказала Павленко.

Артисты еще добавили, что после выхода клипа несколько часов отдохнут – и снова начнут готовиться к выступлению на Евровидении 2021.

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