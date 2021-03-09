Go_A похвасталась обновленной песней Шум

Украинским музыкантам пришлось полностью переписать песню на Евровидение 2021.
Украинская группа Go_A Band представила новый клип на конкурсную версию песни Шум – именно с этой песней группа будет представлять Украину на Евровидении 2021.
Премьера клипа прошла в эфире UA:Першого. При этом Солистка группы Екатерина Павленко уточнила, что песню Шум пришлось переписать полностью: предыдущая версия не подходила для выступления в Нидерландах.
Новая версия песни Шум стала короче (ее сократили до трех минут, чтобы подогнать под регламент конкурса). Но в ее основе по-прежнему лежит украинский фольклор.
"Новый текст является как бы сиквелом к предыдущей версии, продолжением песни, которую выпустили в январе, но немного в другом настроении, веселом. Так, в старой версии мы призывали весну и надеялись на нее, а в новой она уже пришла, и все очень рады", – рассказала Павленко.
Артисты еще добавили, что после выхода клипа несколько часов отдохнут – и снова начнут готовиться к выступлению на Евровидении 2021.
Евровидение 2021: новости
- В Роттердаме исключили вариант проводить Евровидение-2021 в традиционном формате. Скорее всего, организаторы остановятся на варианте без зрителей в зале и с соблюдением социальной дистанции между конкурсантами.
- Евровидение состоится в мае 2021 года в Нидерландах: первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая.
- Армения отказалась отправлять участника на Евровидение 2021. Причиной отказа посылать своего участника в Нидерланды стали конфликт в Нагорном Карабахе и политический кризис в стране.
- Стало известно, кто представит Россию на Евровидении-2021. Little Big отказались представлять Россию на Евровидении.