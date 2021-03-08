Стало известно, кто представит Россию на Евровидении-2021

Манижа представит Россию на Евровидение-2021 / РИА Новости

Российско-таджикская певица Манижа Сангин (Manizha) представит Россию на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2021, который состоится в Роттердаме.

Как стало известно 8 марта, артистка выступит на конкурсе с песней Russian Woman на русском языке.

В тоже время российская группа Little Big отказалась принимать участие в международном песенном конкурсе.

Об этом заявил ее лидер Илья Прусикин, сообщается на странице группы в Instagram.

Во время отборочного этапа на конкурс он сказал, что решение было принято совместно с Первым каналом.

"Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны. Спасибо всем соотечественникам и зарубежным слушателям за невероятную поддержку! Благодаря вам клип на песню UNO стал самым популярным на YT-канале Eurovision Song Contest за всю историю существования конкурса", – сказано в сообщении.

После отказал группы от участия в Евровидении-2021, представители Первого канала объявили, что на участие в конкурсе теперь претендуют Манижа, 2Маши и Therr Maitz.

Таким образом, после отбора в прямом эфире телезрители выбрали певицу Манижу представителем России на Евровидении.

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Евровидение состоится в мае на арене Ahoy в Роттердаме. В нем должны участвовать исполнители из 41 страны. По словам организаторов, из-за пандемии COVID-19 музыкальные номера для шоу могут быть записаны заранее.

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