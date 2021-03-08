Стало известно, кто представит Россию на Евровидении-2021

Little Big отказались представлять Россию на Евровидении.
Российско-таджикская певица Манижа Сангин (Manizha) представит Россию на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2021, который состоится в Роттердаме.
Как стало известно 8 марта, артистка выступит на конкурсе с песней Russian Woman на русском языке.
В тоже время российская группа Little Big отказалась принимать участие в международном песенном конкурсе.
Об этом заявил ее лидер Илья Прусикин, сообщается на странице группы в Instagram.
Во время отборочного этапа на конкурс он сказал, что решение было принято совместно с Первым каналом.
"Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны. Спасибо всем соотечественникам и зарубежным слушателям за невероятную поддержку! Благодаря вам клип на песню UNO стал самым популярным на YT-канале Eurovision Song Contest за всю историю существования конкурса", – сказано в сообщении.
После отказал группы от участия в Евровидении-2021, представители Первого канала объявили, что на участие в конкурсе теперь претендуют Манижа, 2Маши и Therr Maitz.
Таким образом, после отбора в прямом эфире телезрители выбрали певицу Манижу представителем России на Евровидении.
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Евровидение состоится в мае на арене Ahoy в Роттердаме. В нем должны участвовать исполнители из 41 страны. По словам организаторов, из-за пандемии COVID-19 музыкальные номера для шоу могут быть записаны заранее.
Евровидение 2021 - о чем ранее сообщал Главред:
- В Роттердаме исключили вариант проводить Евровидение-2021 в традиционном формате. Скорее всего, организаторы остановятся на варианте без зрителей в зале и с соблюдением социальной дистанции между конкурсантами.
- Украину на Евровидении 2021 представит группа Go_A. Согласно жеребьевке, группа с песней Шум выступит в первом полуфинале.
- Евровидение состоится в мае 2021 года в Нидерландах: первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая.