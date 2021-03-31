Меган Маркл отказалась ложиться в роддом для вторых родов

Жена британского принца в изгнании Меган Маркл беременна вторым ребенком, и она отказывается рожать в роддоме.
Меган Маркл беременна вторым ребенком. 14 февраля Меган и Гарри объявили, что второй раз станут родителями. Это получилось после выкидыша, о котором рассказала сама Меган.
Как сообщает издание Page Six со ссылкой на свои источники, Меган Маркл и принц Гарри отказались рожать свою дочку в роддоме, и рассчитывают на домашние роды.
"План Меган заключался в том, чтобы родить Арчи дома. Но в конце концов врачи посоветовали ей лечь в больницу. Все, что тогда беспокоило женщину – безопасные роды и благополучие Арчи. Но сейчас у нее есть прекрасный дом в Калифорнии. Это прекрасное место, чтобы родить девочку", - сообщает анонимный источник издания.
Как оказалось, Арчи Меган Маркл и принц Гарри также планировали рожать дома. Однако малыш не родился в срок, поэтому любимую принца отвезли в больницу в Лондоне, где под присмотром врачей произошли роды.
- Напомним, что пара живет в особняке за 14,5 миллионов долларов в США, который они купили в 2020 году. На всякий случай, рядом есть и больница Cottage Hospital, которой Меган надеется не воспользоваться.
- Недавно в Сети бушевал скандал, из-за ссоры между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Меган в интервью рассказала, что вопреки слухам, во время жизни во дворце, Кейт Миддлтон довела ее до слез, а не наоборот, как сообщалось в СМИ.
- Ответ Кейт Миддлтон не заставил себя ждать - жена наследника престола Великобритании почувствовала себя оскорбленной этим признанием.
- Меган Маркл в скандальном интервью Опре Уинфре рассказала, как члены королевской семьи Великобритании ее обижали, и что одной из причин разрыва стал расизм в ее адрес и адрес ее ребенка.
- Королева Елизавета официально отреагировала на интервью Меган Маркл и принца Гарри.
- В скандал вмешалась жена Барака Обамы Мишель, которая также высказала свое мнение по поводу "разборок" внутри королевской семьи Великобритании.