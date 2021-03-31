Меган Маркл отказалась ложиться в роддом для вторых родов

Меган Маркл, принц Гарри / Reuters

Меган Маркл беременна вторым ребенком. 14 февраля Меган и Гарри объявили, что второй раз станут родителями. Это получилось после выкидыша, о котором рассказала сама Меган.

Как сообщает издание Page Six со ссылкой на свои источники, Меган Маркл и принц Гарри отказались рожать свою дочку в роддоме, и рассчитывают на домашние роды.

"План Меган заключался в том, чтобы родить Арчи дома. Но в конце концов врачи посоветовали ей лечь в больницу. Все, что тогда беспокоило женщину – безопасные роды и благополучие Арчи. Но сейчас у нее есть прекрасный дом в Калифорнии. Это прекрасное место, чтобы родить девочку", - сообщает анонимный источник издания.

Как оказалось, Арчи Меган Маркл и принц Гарри также планировали рожать дома. Однако малыш не родился в срок, поэтому любимую принца отвезли в больницу в Лондоне, где под присмотром врачей произошли роды.