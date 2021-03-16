В скандал между Меган Маркл и королевской семьей вмешалась Мишель Обама

После интервью Меган Маркл в дело вмешалась Мишель Обама / Reuters

Интервью Меган Маркл и принца Гарри американской телеведущей Опре Уинфри продолжает будоражить общественность. К обсуждению присоединилась и бывшая первая леди США Мишель Обама.

57-летняя миссис Обама официально является подругой Меган Маркл. В 2019 году Меган помогала благотворительному фонду Obama Foundation – за что в СМИ ее активно нахваливала Мишель.

На этот раз Мишель Обама также предсказуемо встала на сторону Меган Маркл и принца Гарри. Бывшая первая леди США убеждена, что именно Меган и Гарри являются в этой ситуации обиженной стороной – но призвала их дарить свое прощение королевским обидчикам после их якобы расистских заявлений и травли.

"Когда я думаю о том, через что они проходят, я думаю о важности семьи и просто молюсь, чтобы в какой-то момент было прощение, ясность, любовь и всё разрешилось. Потому что нет ничего важнее семьи", — заявила Обама в интервью Access Hollywood.

Напомним, что в интервью Уинфри Меган заявила, что во время беременности Маркл некоторые члены королевской семьи выражали беспокойство насчет цвета кожи ее сына Арчи. При этом она отказалась назвать имена, но позднее сама Опра уточнила, что речь не идет о королеве Елизавете II и ее супруге принце Филиппе.

Меган Маркл и принц Гарри – что о них сообщалось ранее: