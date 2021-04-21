Участники Евровидения Go-A дают бесплатный онлайн-концерт

Go-A / facebook.com/suspilne.eurovision/

Этно-группа Go-A, которая в 2020 и 2021 году представляет Украину на Евровидении, готовится дать онлайн-концерт, который закончится онлайн-конференцией с ответами на вопросы зрителей.

Как сообщают представители группы и официальная страница Евровидения в Украине на Facebook, концерт Go-A будет транслироваться одновременно на Youtube и Facebook - смотря кому как будет удобней присоединиться.

В распоряжение уже попали ссылки на онлайн-концерт Go-A, который начнется 21 апреля в 20:00 по Киевскому времени.

Кроме уже известных песен Шум и Соловей, группа исполнит еще несколько своих хитов. Также Go-A отвечать на вопросы зрителей трансляции, которые озвучит ведущий мероприятия Тимур Мирошниченко.

Онлайн концерт Go-A на Youtube смотреть 21-04-2021:

Напомним, Go-A будет выступать в первом полуфинале Евровидения 18 мая под номером 15.

Go-A объявили, что будут выступать с песней ШУМ.

Украинские эксперты отметили, что на победу с композицией не стоит рассчитывать - этнопесня на украинском языке будет не столь понятной в Европе.

Евровидение состоится в мае 2021 года в Нидерландах: первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал – 22 мая.

Концерт Евровидение 2021 пройдет в Нидерландах со зрителями.