Аномальные температуры до +12 градусов: какой будет погода в последние выходные 2023 года

Температура на выходных будет очень теплой. Почти по всей стране на новогодние праздники не будет снега, снежный покров будет держаться только в Карпатах.

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Погода в Украине будет аномально теплой в выходные, 30 и 31 декабря/ unsplash.com

Погода в Украине в последние выходные 2023-го года будет аномально теплой. В субботу и воскресенье, 30 и 31 декабря, в большинстве областей осадков не ожидается, однако в некоторых регионах будут идти дожди, а кое-где – мокрый снег.

В целом существенных осадков не предвидится, за исключением отдельных областей севера и запада страны. Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Синоптик отметил, что в эти выходные отклонение средней температуры воздуха от климатической нормы достигнет +5...+10 градусов. Кибальчич отметил, что такие показатели более характерны для второй половины марта.

Также он добавил, что в этом году украинцы преимущественно встретят Новый год без снега. Снежный покров будет только в высокогорной части Карпат, где и температурный фон будет держаться на уровне преимущественно ниже 0 градусов.

Погода в Украине 30 декабря

В западных областях

В субботу, 30 декабря, в западных областях ночью осадков не будет, а днем и вечером пройдет небольшой дождь. В Карпатах в ночь на субботу будет дождь со снегом. Ночью и утром на западе нашей страны будет местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +7...+12. в Карпатах ночью -2...+ 3 градусов, днем 0...+5.

В северных областях

На севере нашей страны ночью осадков не предвидится, днем и вечером местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днем +3...+8.

В центральных областях

В центральных регионах осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...+4 градусов, днем +4...+9.

На юге Украины

В южных областях и в Крыму переменная облачность, без осадков. Ночью, а также в первой половине дня местами туманы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +7...+12.

В восточных областях

На востоке нашего государства ожидается переменная облачность, при этом осадков не предвидится. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+ 3 градусов, днем +3...+8.

Погода в Украине 30 декабря/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 31 декабря

В западных областях

В воскресенье, 29 декабря, на западе нашей страны будет переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градусов, днем +4...+9, на Прикарпатье до +11 градусов.

В северных областях

В северных регионах ночью местами пройдет небольшой дождь, днем местами небольшой мокрый снег с дождем. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +1...+6.

В центральных областях

В центральных регионах без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градусов, днем +2...+7.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +7...+12.

В восточных областях

На востоке нашего государства ночью местами ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +2...+7.

Погода в Украине 31 декабря/ Укргидрометцентр

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине сильно похолодает. Погода в ближайшие дни будет влажной, но не холодной. Морозы в ближайшее время не ожидаются. Однако похолодание придет уже на следующей неделе.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, будет ли в Украине снег на Новый год. Снег в праздничные дни будет лишь на небольшой части нашего государства, во всех остальных областях ожидается дождь и теплая погода.

Также ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, какой будет погода на Новый год. Нетипичное тепло накроет Украину в конце декабря. Лишь кое-где температура воздуха будет падать ниже нуля.

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