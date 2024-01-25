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На смену оттепели снова придут морозы: синоптик назвал дату

Анна Ярославская
25 января 2024, 10:21
В ближайшие дни в Украине будет относительно тепло, но погода скоро изменится.

Погода, мороз
Синоптик сообщил, когда в Украину снова вернутся морозы / Фото: pixabay.com

Погода в Украине в ближайшие дни будет преимущественно теплой и с осадками. С 28 января ожидается похолодание, а со 2 февраля - снова потепление. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Наталья Диденко.

Погода на сегодня

В четверг, 25 января, погоду в Украине будет определять северный циклон и его атмосферные фронты. Практически всюду сегодня ожидается мокрый снег и дождь.

видео дня

"Усложнится ситуация на дорогах – будет скользко, мокро, лужи может прикрывать тонкий коварный ледок", - предупредила Диденко.

Усилит ощущение некомфортной погоды порывистый западный и юго-западный ветер с порывами 5-18 метров в секунду.

Погода в Украине 25 января
Погода в Украине 25 января / meteo.gov.ua

Теплее всего будет на Юге - там столбики термометров днем поднимутся до +2….+7 градусов.

В Киеве 25 января ожидается дождь и мокрый снег, ухудшение видимости на дорогах, порывистый западный ветер. Температура воздуха днем составит +1…+3 градуса.

Погода на завтра

В пятницу, 26 января, продолжится влияние атмосферных фронтов. Пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, в Приазовье и Крыму - с дождем. На дорогах гололедица, прогнозирует метеоролог Игорь Кибальчич.

Ветер на Левобережье переменных направлений, 3-8 м/с, на Правобережье - северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3°С, днем -1…+4°С.

Прогноз погоды на 26 января
Прогноз погоды на 26 января / meteo.gov.ua

Погода в Украине 27 января

В субботу ожидается небольшой снег, мокрый снег, в западных областях - умеренные осадки. В некоторых регионах прогнозируется туман. На дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5°С, днем -2…+3°С.

Погода в Украине 27 января
Погода в Украине 27 января / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 28 января

В воскресенье синоптик прогнозирует небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -1...-6°С, в Карпатском регионе и на крайнем севере -6...-11°С, днем -4...+1°С.

Прогноз погоды на 28 января
Прогноз погоды на 28 января / meteo.gov.ua

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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