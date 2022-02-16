Украину накроют дожди с мокрым снегом: где ждать непогоды

Погода в Украине – вернутся дожди с мокрым снегом / Reuters

После нескольких дней сравнительно сухой и солнечной погоды в Украину вернутся дожди, а кое-где еще и с мокрым снегом.

Местами будет пасмурно и небо целыми днями будет затянуто облаками, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине 16 февраля

В среду, 16 февраля, к дождям с мокрым снегом стоит готовиться в пяти западных областях – Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской. В центральной Украине будет облачно, на остальной территории – облачно с прояснениями.

В Украине существенно потеплеет – днем стоит ожидать плюсовых температур, однако при этом ночью еще будет подмораживать. Температура воздуха будет колебаться от +3 до +8 градусов днем, от -7 до -9 градусов ночью. Холоднее всего ночью будет на востоке, теплее всего – в западных областях, где отметка термометра даже ночью не будет опускаться ниже -1 градуса.

Погода в Украине 16 февраля

Погода в Украине 17 февраля

В четверг, 17 февраля, дожди накроют всю Украину. Не будет осадков только в Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и во временно оккупированном Крыму.

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При этом по всей территории Украины столбик термометра продолжит подниматься. Температура воздуха будет колебаться от +5 до +13 градусов днем, от -1 до +5 градусов ночью.

Днем теплее всего будет в южных областях – там температура будет достигать от +10 до +13 градусов. Ночью теплее всего будет в южных и западных областях, холоднее всего – в восточных.

Погода в Украине 17 февраля

Погода в Украине 18 февраля

В пятницу, 18 февраля, осадки продолжат свое господство на украинской территории. Почти во всех областях, кроме Одесской, Херсонской и Николаевской, будут дожди.

Морозная погода вообще отступит. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +11 градусов днем, от +1 до +6 градусов ночью.

Ранее сообщалось, что два последние недели зимы в Украине будут дождливыми и холодными, а вот сам конец сезона ознаменует практически весенняя погода.

Также синоптики уже дали прогноз на весну 2022 года. Как сообщил синоптик Владимир Деркач, март начнется с морозов, апрель порадует теплом, а в мае пройдут дожди.

Погода в Украине 18 февраля

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