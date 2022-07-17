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Украину накрывают грозовые дожди: в каких регионах ожидать непогоды

17 июля 2022, 09:22

На территории западных и северных областей будет холоднее всего.

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Украину накрывают грозовые дожди / pixabay.com

Украину накроют дожди с грозами. Сегодня, 17 июля, непогода ожидается в большинстве регионов страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дожди с грозами прогнозируют в северных, восточных центральных, а также Волынской и Ровенской областях.

На западе днем температура воздуха повысится до 18-21 градуса тепла, а ночью - до 10-12 градусов. На севере днем будет 20-22 градуса, а ночью - 12-14. В центральных областях потеплеет до 22-24 градусов, а ночью - до 13-15. На юге и востоке будет теплее. Днем температура повысится до 28-30 градусов, а ночью - до 15-17 градусов.

погода
Прогноз погоды на 17 июля / Укргидрометцентр

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Напомним, погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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