В Украине заштормит: синоптики предупредили о серьезном ухудшении погоды

Синоптики прогнозируют грозы, шквалы, ливни и град.
Погода в Украине в понедельник, 1 августа, на территории большинства областей серьезно ухудшится. В этот день ожидаются сильные ливни с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Местами синоптики предупреждают о граде и шквалистом ветре.
"1 августа в Украине, кроме северо-восточной части, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В регионах, где прогнозируют непогоду, объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности, желтый.
Спокойной и солнечной погода будет только в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.
Погода в Украине
Ранее сообщалось, что погода в августе покажет репетицию осени. Начнется постепенное снижение температур. Это продолжится и в последний месяц лета. Август начнется с жары, однако со временем придут более комфортные температуры. Внутри августа станет прохладнее, особенно ночью. Днем синоптик прогнозирует дожди.
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По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.
Вторая декада будет более свежей + 25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.
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