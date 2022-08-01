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В Украине заштормит: синоптики предупредили о серьезном ухудшении погоды

1 августа 2022, 10:36

Синоптики прогнозируют грозы, шквалы, ливни и град.

В Украине заштормит: синоптики предупредили о серьезном ухудшении погоды
Синоптики предупредили о серьезном ухудшении погоды / Коллаж УНИАН, pixabay.com

Погода в Украине в понедельник, 1 августа, на территории большинства областей серьезно ухудшится. В этот день ожидаются сильные ливни с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Местами синоптики предупреждают о граде и шквалистом ветре.

"1 августа в Украине, кроме северо-восточной части, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В регионах, где прогнозируют непогоду, объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности, желтый.

Спокойной и солнечной погода будет только в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

непогода
В Украине объявили штормовое предупреждение / Укргидрометцентр

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что погода в августе покажет репетицию осени. Начнется постепенное снижение температур. Это продолжится и в последний месяц лета. Август начнется с жары, однако со временем придут более комфортные температуры. Внутри августа станет прохладнее, особенно ночью. Днем синоптик прогнозирует дожди.

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По прогнозу ресурса Wisemeteo, первая декада августа будет с высокой температурой +30, осадков будет мало.

Вторая декада будет более свежей + 25 градусов в течение дня, но снова с минимумом осадков.

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