Дикая жара возвращается: синоптик назвал дату максимального пекла

С понедельника стоит ждать увеличения количества облачности, местами начнутся осадки.
Малоподвижный циклона над Левобережной Украиной и Приазовьем сформирует погоду в начале августа, рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.
По его прогнозу, с понедельника стоит ждать увеличения количества облачности, местами начнутся осадки. Самые обильные осадки прогнозируются в Приазовье, Донецкой области и центральной части страны, пишет синоптик в прогнозе на Мeteoprog.
Он предупредил, что в этих регионах в течение недели местами может выпасть более двух месячных норм осадков.
Вместе с тем температура воздуха в целом прогнозируется около нормы, но во второй половине недели и ближе к выходным заметно повысится, в основном в западных и южных областях.
Кибальчич добавил, что в пятницу на Закарпатье стоит ждать до +36 °С, а на выходных, 6 – 7 августа, в южных и центральных областях прогнозируется +32…+37 °С.
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Ранее сообщалось о том, что в Украине вскоре ожидается новое повышение температуры воздуха.
Аномально низкая температура воздуха также прогнозируется в Украине - в отдельные дни столбики покажут на 5-7 градусов меньше климатической нормы.
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