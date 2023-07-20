В Украину ворвется мощный шторм: только 6 регионов будут в безопасности

Погода в Украине 20 июля значительно ухудшится. В большинстве областей объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сообщается, что почти по всей Украине объявлен желтый уровень опасности.
"Днем 20 июля в западных, центральных, южных областях грозы", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что опасность не объявлена только в 6 областях:
- Житомирская;
- Черниговская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Луганская;
- Донецкая.
Погода в Киеве и области
Днем 20 июля в Киеве и Киевской области ожидаются дожди и грозы. В этот день порывы ветра будут достигать 15-20 м / с.
Напомним, ранее синоптик рассказала, какие 3 региона будет заливать проливными дождями. Днем на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируется кратковременный дождь и гроза.
Также сообщалось о том, что Украину накроет похолодание. В Киеве 20 июля минимальная температура воздуха предполагается в пределах + 15...+ 17 градусов, максимальная + 26...+ 28 градусов.
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