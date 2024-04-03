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Ветер будет сносить с ног: в ряде регионов Украины объявлено штормовое предупреждение

Анна Ярославская
3 апреля 2024, 11:16
Непогода сегодня, 3 апреля, минует южные и восточные области.
Собака, сильный ветер
Синоптик предупредил о сильных порывах ветра / Фото: pixabay.com

В среду, 3 апреля, в Украине объявлено штормовое предупреждение. В ряде областей синоптик заявил о повышенном уровне опасности.

Как сообщили в Укргидрометцентре, 3 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На высокогорье Карпат - 25 м/с.

В этих областях объявлен I уровень опасности, желтый.

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По данным синоптиков, непогода минует южные и восточные области.

В Украине объявлено штормовое предупреждение
В Украине объявлено штормовое предупреждение / Фото: meteo.gov.ua

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в Украине в среду, 3 апреля, станет немного холоднее, чем была в прошлые дни. Температура воздуха в ночные часы будет снижаться даже до +5 градусов. Незначительное похолодание продлится 3, 4 и 5 апреля.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Украину накрыла пылевая буря

На днях в Киеве и многих других регионах Украины усилилась мощная пылевая буря, которая долетела аж из Сахары. Из-за сильных порывов ветра песок не просто оседал на поверхности, а летал, образуя настоящую бурю.

В Киевской городской администрации посоветовали закрыть плотно окна, не находиться на улице и держаться подальше от рекламных щитов, больших деревьев или линий электропередачи. Автомобили также лучше не парковать рядом с деревьями и щитами.

Какой будет погода в Украине в апреле - прогноз синоптика

Погода в Украине в апреле 2024 будет достаточно теплой - показатели близки к норме. В частности, средняя месячная температура прогнозируется в пределах 8-13 градусов тепла, в Карпатах - приблизительно 6-7 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре.

Теплее будет в большинстве западных областей, а также на Винничине и Одесчине. Столбики термометров поднимутся на 1-1,5 градуса выше нормы.

Синоптики прогнозируют: среднее месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы.

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко ранее также дал прогноз погоды на апрель 2024. По его словам, второй месяц весны удивит сменой температур - после сильного потепления до +25 градусов в первый день месяца, температура воздуха снизится, и во многих регионах пройдут дожди.

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