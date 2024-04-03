Ветер будет сносить с ног: в ряде регионов Украины объявлено штормовое предупреждение

В среду, 3 апреля, в Украине объявлено штормовое предупреждение. В ряде областей синоптик заявил о повышенном уровне опасности.
Как сообщили в Укргидрометцентре, 3 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На высокогорье Карпат - 25 м/с.
В этих областях объявлен I уровень опасности, желтый.
По данным синоптиков, непогода минует южные и восточные области.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в Украине в среду, 3 апреля, станет немного холоднее, чем была в прошлые дни. Температура воздуха в ночные часы будет снижаться даже до +5 градусов. Незначительное похолодание продлится 3, 4 и 5 апреля.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Украину накрыла пылевая буря
На днях в Киеве и многих других регионах Украины усилилась мощная пылевая буря, которая долетела аж из Сахары. Из-за сильных порывов ветра песок не просто оседал на поверхности, а летал, образуя настоящую бурю.
В Киевской городской администрации посоветовали закрыть плотно окна, не находиться на улице и держаться подальше от рекламных щитов, больших деревьев или линий электропередачи. Автомобили также лучше не парковать рядом с деревьями и щитами.
Какой будет погода в Украине в апреле - прогноз синоптика
Погода в Украине в апреле 2024 будет достаточно теплой - показатели близки к норме. В частности, средняя месячная температура прогнозируется в пределах 8-13 градусов тепла, в Карпатах - приблизительно 6-7 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре.
Теплее будет в большинстве западных областей, а также на Винничине и Одесчине. Столбики термометров поднимутся на 1-1,5 градуса выше нормы.
Синоптики прогнозируют: среднее месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы.
Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко ранее также дал прогноз погоды на апрель 2024. По его словам, второй месяц весны удивит сменой температур - после сильного потепления до +25 градусов в первый день месяца, температура воздуха снизится, и во многих регионах пройдут дожди.
Другие новости:
- Врежет 4 затяжных шторма: календарь магнитных бурь на апрель
- Гороскоп на сегодня 3 апреля 2024: Овнам - головная боль, Ракам - растраты
- Придет здоровье и молодость: какой водой нельзя умываться 3 апреля - приметы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред