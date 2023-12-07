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10 тысяч снарядов в день: в ВСУ раскрыли детали обстрелов со стороны оккупантов

Юрий Берендий
7 декабря 2023, 11:52
Офицер отметил, что российская оккупационная армия продолжает интенсивно использовать артиллерию для обстрела позиций наших войск и мирного населения.
10 тысяч снарядов в день: в ВСУ раскрыли детали обстрелов со стороны оккупантов
В ВСУ раскрыли детали боевых действий на фронте / Коллаж Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, скриншот с видео

Украинские защитники успешно осуществляют контрбатарейную борьбу и уничтожают артиллерийское вооружение российской армии. Об этом сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

По состоянию на сейчас российские войска осуществляют тысячи артиллерийских обстрелов в течение суток. Особенно сложная ситуация наблюдается на тех отрезках, где продолжаются активные боевые действия.

"Если брать по всей линии фронта, то не менее 10 тысяч в сутки враг осуществляет [артиллерийских] выстрелов. Конечно, на тех участках, где они или мы более активны, используется большее количество, а где более или менее затишье, то, конечно, меньше. Но по количеству стволов у них ничего лучше не стало, мы продолжаем наносить поражение", – сказал офицер.

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Использование передовых образцов западного вооружения способствует успешной контрбатарейной борьбе украинских военных. Благодаря большой дальности стрельбы и точности поражения, бойцы Вооруженных Сил Украины эффективно ликвидируют вражеские цели за меньшее количество использованных боеприпасов.

"Мы работаем качественнее. Мы находим [цели] и уничтожаем. В этом нам помогает непосредственно аэроразведка и то, что мы на вооружении имеет оружие НАТО, дальность выстрела которого колеблется от 30 до 40 км в зависимости от снаряда. К тому же, такое вооружение работает точнее. Мы тратим меньшее количество снарядов и гораздо больше шансов, что из меньшего количества выстрелов мы уничтожаем цели", – заявил Калашников.

Война России против Украины - последние новости

Как сообщили в ГУР, сейчас Россия в основном использует дроны-камикадзе для массовых ударов по Украине, однако с предсказуемым последующим обострением погодных условий может снова перейти к ракетным ударам.

В ночь на 7 декабря российские оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру в Одесской области, используя ударные дроны-камикадзе Shahed. Большинство беспилотников удалось сбить силами противовоздушной обороны. Однако случился и "прилет", в результате которого погиб один человек - водитель фуры.

Российские войска продолжают активные наступательные действия на Авдеевском направлении. Как отметили в Иституте изучения войны, оккупанты продвигаются в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.

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