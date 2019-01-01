Как в Киеве проходит Марш Бандеры: онлайн-трансляция

1 января 2019, 18:31

Сборы участников прошли в парке Тараса Шевченко.

Бандера, шествие
Как в Киеве проходит Марш Бандеры / facebook.com/politicalpartynationalcorps/

1 января в Украине отмечается день рождения лидера и организатора украинского националистического движения в Западной Украине Степана Бандеры. В этом году ему бы исполнилось 110 лет.

В связи с этим в Киеве уже традиционно проходит марш в честь дня рождения Бандеры. Мероприятие началось в 18.00.

Сборы участников прошли в парке Тараса Шевченко. Организатором акции выступили ВО "Свобода" и Нацкорпус.

В прошлом году в мероприятии принимали участие около тысячи человек. Участники факельного шествия перекрыли три полосы движения на улице Крещатик возле Майдана, где была установлена импровизированная сцена.

  • В Киеве факельное шествие националистов закончилось вече на Майдане УНИАН
  • В Киеве факельное шествие националистов закончилось вече на Майдане УНИАН
  • В Киеве факельное шествие националистов закончилось вече на Майдане УНИАН
  • В Киеве факельное шествие националистов закончилось вече на Майдане УНИАН
  • В Киеве факельное шествие националистов закончилось вече на Майдане УНИАН
  • В Киеве факельное шествие националистов закончилось вече на Майдане УНИАН
  • В Киеве факельное шествие националистов закончилось вече на Майдане УНИАН
  • В Киеве факельное шествие националистов закончилось вече на Майдане УНИАН
  • В Киеве факельное шествие националистов закончилось вече на Майдане УНИАН

Напомним, Верховная Рада внесла день рождения Степана Бандеры в перчень памятных дат и юбилеев, которые будут отмечаться в 2019 году на государственном уровне. За постановление проголосовали 232 народных депутата.

В начале декабря в парламенте был зарегистрирован проект постановления №9368 об обращении к президенту касательно присвоения Степану Бандере звания Героя Украины посмертно.

Звание Героя Украины было присвоено Степану Бандере Виктором Ющенко в январе 2010 года. В апреле того же года Донецкий окружной админсуд лишил Бандеру этого звания. В августе 2011 года Высший административный суд оставил это решение в силе.

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