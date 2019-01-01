Как в Киеве проходит Марш Бандеры: онлайн-трансляция

Как в Киеве проходит Марш Бандеры / facebook.com/politicalpartynationalcorps/

1 января в Украине отмечается день рождения лидера и организатора украинского националистического движения в Западной Украине Степана Бандеры. В этом году ему бы исполнилось 110 лет.

В связи с этим в Киеве уже традиционно проходит марш в честь дня рождения Бандеры. Мероприятие началось в 18.00.

Сборы участников прошли в парке Тараса Шевченко. Организатором акции выступили ВО "Свобода" и Нацкорпус.

В прошлом году в мероприятии принимали участие около тысячи человек. Участники факельного шествия перекрыли три полосы движения на улице Крещатик возле Майдана, где была установлена импровизированная сцена.

Напомним, Верховная Рада внесла день рождения Степана Бандеры в перчень памятных дат и юбилеев, которые будут отмечаться в 2019 году на государственном уровне. За постановление проголосовали 232 народных депутата.

В начале декабря в парламенте был зарегистрирован проект постановления №9368 об обращении к президенту касательно присвоения Степану Бандере звания Героя Украины посмертно.

Звание Героя Украины было присвоено Степану Бандере Виктором Ющенко в январе 2010 года. В апреле того же года Донецкий окружной админсуд лишил Бандеру этого звания. В августе 2011 года Высший административный суд оставил это решение в силе.