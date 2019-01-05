Не ПЦУ, а СЦУ: Константинополь переименовал новую украинскую церковь

Томос об автокефалии созданной украинской церкви / иллюстрация

Из текста томоса об автокефалии новосозданной украинской церкви следует, что она будет называться "Святейшей церковью Украины".

"Мы признаем и устанавливаем в границах территории Украины Автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее, как сестру, и вспоминать под именем "Святейшая церковь Украины", - говорится в документе, опубликованном накануне послом Украины в Турции Андреем Сибигой.

Кафедра новой церкви будет расположена в Киеве. При этом Святейшая церковь Украины не может ставить еписокопов или основывать парафии заграницей.

Напомним, в субботу, 5 января, Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ. 6 января он вручит его избранному предстоятелю новой церкви митрополиту Епифанию.

В РПЦ назвали документ "простой бумагой", не имеющей никакой канонической силы.

15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.