Опасная непогода набирает обороты: Киев сковали жуткие пробки

Киев сковали километровые пробки / Главред

Погода в Киеве 6 февраля выдалась крайне сложной: в столице объявлен І уровень опасности из-за снега и гололеда.

"…утром 6 февраля сложные отложения изморози и гололеда (І уровень опасности, желтый)", – отмечается в сообщении Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

Большинство главных дорог Киева сковали пробки из-за снега, движение транспорта осложнено. Традиционно "стоит" проспект Победы от метро "Шулявская", улица Борщаговская и Воздухофлотский путепровод. Затор растянулся на несколько километров.

Пробки на Объездной дороге перед Жулянским мостом со стороны Академгородка и Одесской площади также достигали нескольких километров.

Затруднено было движение на Подоле.

Пробки в Киеве 6 февраля

В КГГА уже заверили, что на уборку снега брошено 367 единиц спецтехники и 32 бригады "Киевавтодора".

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.