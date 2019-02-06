"Холода и мокрый снег": синоптик предупредила, к чему на этой неделе готовиться украинцам

6 февраля 2019, 08:49

В Украину потихоньку возвращается зима.

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Какой будет погода на неделе в Украине / 1zoom.ru

Давая прогноз погоды в Украине на эту неделю, синоптик обещает украинцам похолодание, а потом очередное потепление с 10 февраля.

"В ближайшие дни: ночью незначительный мороз, днем небольшие "плюсы"... Изменение погодной ситуации, как видите, будет, однако спокойное, без стрессов и сильных контрастов, не лютое, рассудительное и положительное", – сообщила во вторник синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 6 февраля будет более холодной, чем накануне. Везде, кроме юга и крайнего востока страны ожидается мокрый снег, местами с дождем. Осадки усилят гололедицу.

"Похолодание будет так себе, но все же ближайшей ночью предполагается -1-4 градуса, завтра днем от 0 до +3 градусов. На юге ночью от 0 до +3 градусов, днем +4-9 градусов", – сообщает Диденко.

Погода в Киеве 6 февраля с мокрым снегом в первой половине дня, во второй – осадки прекратятся. На дорогах гололедица. Ночью до -3 градусов, а днем до +2 градусов. Подробнее читайте в нашем материале "Мокрый снег, гололед": власти Киева предупредили о непогоде.

Погода в Украине 6 февраля: карта

Погода в Украине 7 февраля

Погода в Украине 7 февраля обещает похолодание. Днем минусовая температура ожидается на севере, в центре и на востоке страны. Дожди ожидаются в восточных и южных регионах.

Погода в Киеве 7 февраля будет облачной, но без осадков. Днем термометры покажут около 0 градусов.

Погода в Украине 7 февраля: карта

Погода в Украине 8 февраля

Погода в Украине 8 февраля будет облачной, однако осадки ожидаются лишь на востоке. Днем на большей части страны температура воздуха будет плюсовой.

Погода в Киеве 8 февраля будет облачной, а вот осадки не ожидаются. Днем термометры покажут от -1 градуса до +1 градуса.

Погода в Украине 8 февраля: карта

Погода в Украине на выходных

Погода в Украине 9-10 февраля будет облачной и прохладной. Температура поползет вниз. На этот период народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует первые снегопады в феврале 2019.

Погода в Киеве 9 февраля облачной и без осадков. Днем термометры покажут до -3 градусов.

Погода в Украине 9 февраля: карта

Погода в Киеве 10 февраля облачной, осадки также не ожидаются. Немного потеплеет: днем прогнозируется около 0 градусов.

Погода в Украине 10 февраля: карта

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов. 

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

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погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
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