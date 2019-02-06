"Скачки давления и температуры воздуха": Украину накроет антициклон

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 7 февраля будет сухой и местами солнечной благодаря антициклону. Из неприятного – похолодание и гололед.

Как отметила синоптик Наталья Диденко, небольшой снег возможен только в Харьковской и Сумской областях.

"Ближайшей ночью температура воздуха ожидается -1-5 градусов, завтра днем от -1 градуса до +3 градусов, в южной части – до +3-8 градусов", – пишет синоптик.

Погода в Киеве 7 февраля будет без осадков. Температура ночью будет морозной – до -5 градусов, – а днем ожидается около 0 градусов.

"Пятница и суббота еще побудут холодными, а с воскресенья снова потеплеет. Скачки давления и температуры воздуха отбивайте профилактикой, здоровым питанием, мыслями о зимних распродажах, планами на весну и солнце", – советует Диденко.

Подробнее о погоде на 5 дней читайте в нашем материале "Холода и мокрый снег": синоптик предупредила, к чему на этой неделе готовиться украинцам.

Справка. Атициклон — это область устойчивого повышенного атмосферного давления, которая располагается между циклонами и связана с сухой, малооблачной погодой. Циклон — это вихревое, бурное движение атмосферы, сопровождающееся обильными осадками, сильной облачностью.

Погода в Украине и Европе 7 февраля: карта / facebook.com/tala.didenko

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.