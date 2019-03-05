Украина вскоре может стать ключевым экспортером газа в Европе – польские СМИ

Экспорт газа / Корреспондент

В ближайшие 5 лет Украина из импортера может стать экспортером природного газа, увеличив добычу этого топлива при одновременном снижении его потребления. В 2020 году, предполагается, что добыча государственных компаний достигнет 20 млрд кубометров в год, тогда как частные компании будут добывать 6-7 млрд кубометров в год. Об этом идет речь в материале польского издания Forsal, перевод которого публикует Главред.

Однако есть проблемы с выполнением этого плана. Максимальный объем производства по государственному сегменту отрасли был достигнут еще в 2009 году, когда он достиг 19,4 млрд кубометров. С тех пор добыча компаниями, принадлежащим государству, постепенно снижалась до уровня 15,9 млрд кубометров в 2016 году. Общая добыча частных компаний в 2017 году достигла 4,2 млрд кубометров.

Читайте такжеРоссия захватила нефтегазовые ресурсы Крыма: что делать УкраинеГосударственная компания УкрГазВыдобування, на долю которой приходится львиная доля в государственной добыче, за последние несколько лет модернизировала 744 скважины и запустила в эксплуатацию 69 новых скважин, в результате чего в 2018 году она добыла 15,5 млрд кубометров газа. Руководство компании жалуется на действия местных властей, блокирующих увеличение добычи: к примеру, в Полтавской области, где расположены крупнейшие исследуемые месторождения газа в Украине, власти неоднократно отказывали в разрешении на бурение.

Параллельно с увеличением добычи Украина снижает потребление природного газа. С 118,2 млрд кубометров в год в 1991 году потребление природного газа сократилось почти в 4 раза - до 32 млрд кубометров в 2017 году. За 20 лет доля импорта в потреблении этого топлива составляла от 70 до 80%. Исключение составил 2009 год, когда доля импортируемого газа составила всего 52%. С 2011 года Украина постепенно снижала долю импортируемого газа в структуре потребления, в 2016 году она составила всего 33%. К сожалению, уже в 2017 году доля импорта увеличилась до 44%. При этом потребление остается на более или менее равном уровне - в 2016 году было импортировано 11,1 млрд кубометров, а в 2017 году - 14,1 млрд кубометров.

В 2017 году, Украина осуществила транзит газа на 700 млн долларов. больше, чем она потратила на его покупки за границей. Срок действия текущего транзитного контракта истекает 31 декабря 2019 года. Если транзит российского газа, проходящего через украинскую трубопроводную сеть в ЕС, будет остановлен, Украина будет терять около 3 млрд долларов каждый год.

"Создается впечатление, что все арбитражные споры с Россией преследуют только одну цель - обзор условий экономических отношений с агрессором в сфере энергетики. Если так, то рано или поздно все косвенные победы превратятся в огромное поражение для Украины", - считает Юрий Смелянский, экономический эксперт киевского аналитического центра Майдан закордонных справ.

По словам Юрия Романенко из Украинского института будущего, вместо того, чтобы концентрироваться на борьбе за транзит, Украина должна сосредоточиться на развитии добычи и в будущем предлагать себя Западу как надежного поставщика "голубого топлива". По мнению украинского аналитика, Киев с запасами природного газа в 1 трлн кубометров должен не только полностью отказаться от импорта, но и предложить себя в качестве поставщика на европейские рынки, открываясь к сотрудничеству в газовой сфере с западным капиталом.

Читайте такжеПольские СМИ рассказали, когда Украина станет энергетически независимой страной"Таким образом, мы создадим реальные мотивы для европейского бизнеса. Наша проблема в том, что когда мы думаем о наших преимуществах, мы забываем о преимуществах других. Но именно преимущества других заставляют их заниматься тем, что нам выгодно. Нет выгоды - нет интереса", - утверждает Романенко.

Первые ласточки, объявляющие об уходе Украины от роли импортера и транзитной страны, уже видны, хотя они также указывают на усиление неблагоприятных тенденций в структуре собственности ключевого сектора с точки зрения энергетической безопасности.

В конце января компания "Энергия Краины", принадлежащая бывшему вице-премьеру Сергею Тигипко во время президентства Виктора Януковича, сообщила о проведении поставок газа в Словакию.

Согласно информации консалтингового агентства ICIS, несколько украинских компаний уже рассматривают возможность экспорта голубого топлива из украинских ресурсов в Венгрию. Ведутся также переговоры по украинскому экспорту через польскую газовую сеть в Румынию.

Украинский оператор Укртрансгаз также хочет в будущем сделать хранилище газа в Западной Украине доступным для компаний из ЕС. Как отмечают аналитики, импульсом для экспорта послужит и сокращение для украинских операторов с 1 января 2019 года сборов за транспортировку газа по украинской газопроводной сети.