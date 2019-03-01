Польские СМИ рассказали, когда Украина станет энергетически независимой страной

1 марта 2019, 04:43

Только допуск иностранных компаний сможет приблизить Украину к достижению поставленной цели.

Добыча газа
Добыча газа / Интерфакс

В настоящее время перспективы достижения Украиной энергетической независимости очень туманны. Сейчас в Украине добывается около 21 млрд кубометров газа, что обеспечивает только 66% потребностей страны.

Как сообщает Energetyka24, проблема украинских газовых месторождений заключается в том, что они труднодоступны и фрагментированы. Крупные и простые в использовании месторождения уже почти исчерпали свой потенциал. Поэтому необходимо исследовать новые скважины по сложной технологии. В основном украинские месторождения требуют бурения на глубину более 3 км или использования технологии гидроразрыва пласта.

Читайте такжеВ Украине предложили поставлять газ в Европу вместо РоссииПо оценкам Государственного инвестиционного совета, к 2020 году реализация концепции добычи газа в Украине обойдется в 6 млрд долларов. Около 2 млрд долларов должны обеспечить инвесторы. Для этого власти в Киеве упростили процедуру разделения земель и выдачи лицензий. Правда, упрощения адресованы в основном отечественным, а не иностранным компаниям.

Украинский нефтегазовый сектор, как и большая часть экономики, страдает от хронической нехватки иностранных инвестиций. Только интенсивное участие иностранных добывающих компаний может приблизить Украину к достижению поставленной цели энергетической независимости, пишет издание.

Напомним, Украина с 7 ноября 2018 года по 23 февраля 2019 года снизила запасы газа в ПХГ на 42%  (на 7,2 млрд кубометров) - до 9,9 млрд кубометров.

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