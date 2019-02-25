Украина резко сократила запасы газа

ГТС Украины / УНИАН

Украина с 7 ноября 2018 года по 23 февраля 2019 года снизила запасы газа в ПХГ на 42% (на 7,2 млрд кубометров) - до 9,9 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Таким образом, 7-30 ноября из ПХГ поднято 1,73 млрд кубометров газа, 1-31 декабря – 2,245 млрд кубометров газа, 1-31 января – 2,7 млрд кубометров, 1-23 февраля - 1,193 млрд кубометров, в том числе 23 февраля – 62,06 млн кубов.

Ранее стало известно, что уровень долгов, накопленных украинцами за жилищно-коммунальные услуги, увеличился вдвое и составляет сейчас 56 миллиардов гривен.

Напомним, с 1 марта 2019 года НАК Нафтогаз Украины снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 15% по сравнению с февралем – до 8,886 тыс. гривен с 10,46 тыс. гривен за тысячу кубометров.