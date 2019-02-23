СМИ узнали о планах Нафтогаза построить в Украине завод сжиженного газа

НАК Нафтогаз Украины / Reuters

Инвестсовет НАК Нафтогаз Украины инициировал тендер на постройку установки по углубленному извлечению углеводородов на Хрестыщенском газовом месторождении в Харьковской области.

Об этом сообщил портал EnKorr со ссылкой со ссылкой на источник в Нафтогазе.

Планируется, что оператор месторождения ­ ПАО Укргаздобыча объявит тендер по выбору генподрядчика в конце февраля-начале марта 2019 года.

"Техническо-экономическое обоснование проекта уже готово. Далее - создание рабочего проекта, поставка и монтаж оборудования, пусконаладка", - рассказал собеседник портала.

Проектом предполагается производство сжиженного углеводородного газа проектной мощностью до 100 тыс. т в год. Ожидается, что производство будет запущено в 2020 году.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что НАК Нафтогаз Украины провалила план добычи газа в 2018 году. "Я весьма недоволен, что на самом деле Укргаздобыча компании Нафтогаз план по добыче газа, который мы утвердили до 2020 года, фактически провалила", - сказал Гройсман.

В октябре прошлого года Нафтогаз запланировал перечислить в госбюджет в 2019 году от прибыли 130 млрд грн и попросил у правительства бюджетной поддержки на собственную деятельность в размере более 230 млрд грн.