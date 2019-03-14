По скорости старения украинцы обогнали большинство жителей Европы, США и Ближнего Востока

Украина заняла 175-е место в мировом рейтинге старения / obozrevatel.com

Украина заняла 175-е место из 195 в мировом рейтинге старения населения.

Данные с 1990 по 2017 годы проанализированы исследователи из Национального института старения США, опубликовав их в научном журнале Lancet.

При этом при составлении рейтинга учитывалась не продолжительность жизни, а именно болезни, связанные с процессами старения: болезни Паркинсона и Альцгеймера, инсульт, 35 видов онкологии, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Всего насчитали 92 таких заболевания.

Примечательно, что средний возраст, когда появляются опасные заболевания, составил 65 лет. А вот в Украине он значительно ниже – 57 лет. Это ниже, чем возраст выхода на пенсию, кстати.

У России 160-е место. Там болезни начинают одолевать человека в 59 лет.

Медленнее всего стареют жители Швейцарии, Франции и Японии – в среднем в 76 лет. А лидером по скорости старения стала Папуа-Новая Гвинея – в 45 лет.

Ранее были названы места Украины и РФ среди стран с самым чистым и самым грязным воздухом. В конце списка оказались Бангладеш, Пакистан и Индия.

Также было определено место Украины в рейтинге гендерного равенства. Всемирный банк оценил гендерную дискриминацию в 187 странах мира.

Напомним, Украина оказалась в хвосте рейтинга по качеству жизни. Выше Украины оказались не только Польша (35-ое место) и страны Прибалтики (Литва оказалась на 29-м, Латвия - на 34-м), но и Беларусь (37-е место) и Россия (59-е место).