Мои года – мое богатство: в ПФУ объяснили, кто из украинцев останется без пенсии

14 марта 2019, 05:15

Всего законом Украины предусмотрены четыре способа набрать необходимый трудовой стаж.

Пенсии
В ПФУ объяснили, кто из украинцев останется без пенсии / Униан

С 1 января 2019 года увеличен минимальный стаж работы для получения права выхода на пенсию в Украине.

Теперь все, кто хочет выйти на пенсию в 63 года, должны иметь стаж от 16 до 26 лет. При этом те, кто платил ЕСВ 15 лет, могут выходить на пенсию в 65 лет, уточнили в Пенсионном фонде.

А вот если у украинца нет 15 лет страхового стажа, то рассчитывать на получение пенсии он не сможет – лишь на социальную помощь от правительства.

Всего законом Украины предусмотрены четыре способа набрать необходимый трудовой стаж для выхода на пенсию:

Читайте такжеПенсии, субсидии и медицина: что меняется с марта 20191. Льготный. Подсчет пенсионного стажа здесь производится по формуле, предусматривающей сокращенные сроки его набора. Этот тип стажа засчитывается тем гражданам, которые работали на отдельных видах производства, сталкиваясь с опасными условиями работы в течение полного рабочего дня.

2. Страховой. Подразумевает набор стажа в ходе выплат ЕСВ в Пенсионный фонд.

3. Специальный. Дает право выхода на пенсию лишь после накопления необходимого размера стажа в сумме. Он подсчитывается как суммарная продолжительность трудовой деятельности на разных видах работ.

4. Общий. Действует для украинских граждан в 90% случаев. Он подсчитывается с учетом записей в трудовой книжке и может включать в себя все три вышеуказанных типа стажа.

При этом трудовой стаж, заработанный до 1 января 2004 года, законодательно должен приравниваться к страховому.

Осовременивание пенсий в 2019 году

Пенсии в Украине 2019 вырастут три раза (не считая пенсий военным, которые подняли с 1 января). С 1 марта прошла автоматическая (то есть самому никуда обращаться не нужно) индексация пенсий в Украине в 2019 году: пенсии подняли в среднем на 17-18% или на 256 грн в целом. 

Затем планируется повышение в июле (в связи с поднятием прожиточного минимума к выплатам прибавят 67 грн) и декабре (74 грн).

В следующий раз пенсии в Украине осовременят с 1 марта 2020 года. Процесс также будет автоматическим.

Кому осовременят пенсии в 2019 году

Уже известно, как в Украине проходит перерасчет пенсий. В зависимости от размера пенсии увеличится и денежная прибавка. К примеру, получающие пенсию в 3 тыс. грн получат 400 грн повышения, получающие 7 тысяч – более 900 грн.

Читайте такжеУбойный март 2019: половину месяца украинцев ждут магнитные бури и колебанияТакже в Минсоцполитики назвали категории населения, которым повысят пенсии. При этом в ведомстве отметили, что повышение не коснется пенсионеров нынешнего года.

"Базовый показатель для перерасчета пенсий, который учитывается, – это 3764 гривен. Это за 2014, 2015 и 2016 годы. Кто выходил в 2017-м или 2018-м, у них базовый размер средней заработной платы выше, чем тот, из которого мы сейчас делаем перерасчет. В то же время базовый показатель является более современным, чем у тех, кто находится сейчас на пенсии", – рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

Кому не повысят пенсии с 1 марта 2019

Итак, с тем, кому повысят пенсии в 2019 году в Украине, разобрались. Теперь о тех, кого не затронет перерасчет пенсии в 2019 году.

Без пересчета пенсий остались госслужащие, научные работники и те, кому положены другие специальные выплаты. То есть, по сути, все бывшие бюджетники. Им уже посоветовали перейти на обычные пенсии, которые назначаются по возрасту и стажу.

Также стало известно, в каких случаях украинцев будут лишать пенсий вообще. По информации чиновников, проверки будут проводиться по всей Украине.

2400 грн от Порошенко

Читайте такжеПорошенко относится к украинцам, как к скоту на базареЧасти украинских пенсионеров выплатят компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов. Компенсацию в размере 2400 гривен получат пенсионеры, получающие минимальную пенсию, заявил президент Украины Петр Порошенко. Причем первую часть выплат – 1200 грн – люди получат в марте, а еще 1200 грн – в апреле.

Речь идет о тех, кто не получат индексацию из-за низкой зарплаты, но имеет большой страховой стаж:

  • 30 лет для женщин (выход на пенсию после 2011 года);
  • свыше 35 лет для мужчин;
  • 25/20 лет (выход на пенсию до 2011 года).

Заявление президента уже расценили как попытку подкупа избирателей. Подробнее читайте в нашем материале Покупаю пенсионеров, или Две предвыборные технологии Порошенко.

Как пересчитают минимальные пенсии 2019 в Украине

Минимальные пенсии и пенсии для лиц, которые уже на пенсии, но еще не достигли 65-летнего возраста, пересчитают по мере роста прожиточного минимума:

  • с 1 июля – с 1497 грн до 1564 грн;
  • с 1 декабря – с 1564 грн до 1638 грн.

Пенсии пенсионеров от 65-летнего возраста и женщин со страховым стажем 30 лет и мужчин со страховым стажем 35 лет будут расти одновременно с ростом минимальной заработной платы. Так, с 1 января 2019 они получают минимальную пенсию в 1669,2 грн.

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