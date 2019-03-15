Дома и в школе: социологи выяснили, насколько украинский язык в Украине популярнее русского

Насколько украинский язык в Украине популярнее русского / Главком

Почти половина жителей Украины – 46% – разговаривают преимущественно или только на украинском языке со своими ближайшими родственниками (папа с мамой, бабушки с дедушками, родные сестры и братья). Из них исключительно украинском – 32,4%.

Таковы данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

На русском языке общаются с родней 28,1% украинцев, включая 15,8% тех, кто разговаривает лишь на этом языке.

Еще 24,9% респондентов разговаривают на украинском и русском языках в равной степени.

Читайте такжеПроект языковой реформы: как в Минобразования хотят решить вопрос с русским языком в школахНа других языках разговаривают 0,2%, отказались ответить или не смогли 0,7% опрошенных.

Что касается изучения в школах, то "за" высказались около 30% респондентов.

"За двадцать лет с 46% до 29,9% снизилось количество тех, кто считает, что русский язык нужно изучать в том же объеме, что и украинский язык", — отмечается в сообщении КМИС.

Снизилась и доля тех, кто считает, что изучать нужно в меньшем объеме, чем украинский язык, но в большем, чем другие иностранные языки – с 31,5% до 25,9%. При этом выросло количество тех, кто считает, что надо изучать в меньшем объеме, чем другие иностранные языки – с 16,7% до 25,4%. А 7,8% опрошенных заявили, что русский "не надо изучать вообще".

Отмечается, что в Луганской и Донецкой областях опрос проводился лишь на неоккупированных территориях.

Ранее Парубий вырубил микрофон говорящему по-русски нардепу-оппоблоковцу. Спикер Рады решил радикально бороться с русским языком в парламенте.

Читайте такжеСкільки коштує та як скласти на 200 балів: все, що слід знати про пробне ЗНО 2019Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович высказался о националистах, отметив, что его "напрягают русскоязычные". Особенность украинского национализма в том, что он невозможен без украинского языка, считает глава УИНП.

В то же время знаменитый врач Евгений Комаровский поспорил о статусе русского языка в Украине. Педиатр заявил, что в цивилизованных странах не навязывают людям собственные ценности.