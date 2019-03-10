"Мне диктует государство": Комаровский взорвался из-за украинского языка

Доктор уверяет, что ему в Украине не оставили права выбора / Фото: Facebook/Евгений Комаровский

Знаменитый врач Евгений Комаровский в рамках программы Рандеву поспорил с ведущей Яниной Соколовой во время беседы о статусе русского языка в Украине.

Педиатр заявил, что в цивилизованных странах не навязывают людям собственные ценности. Фрагмент интервью опубликован в Facebook.

"Имеет право Сережа прийти в кинотеатр, где он будет смотреть фильм по-русски? Имеет право?! Почему в Германии я целый день слушаю радио на английском языке? Почему?", - возмутился он.

Соколова предложила собеседнику альтернативу и заявила, что русскоязычное радио беспрепятственно можно слушать в интернете.

"Нет, у нас есть квоты! Это ж ты уже за меня выбрала! А я хочу выбирать сам!", - парировал он.

Журналист подчеркнула, что собеседник сгущает краски и в центре Киева они разговаривают по-русски и никто им это делать не запрещает.

"Я не хочу, чтобы в 21 веке мне кто-то диктовал, с кем дружить! Мне диктует государство!", - заявил Комаровский.

Соколова- Комаровському: "Ми сидимо у центрі Києва. Хто вам заважає говорити російською!?..." Соколова- Комаровському: "Ми сидимо у центрі Києва. Хто вам заважає говорити російською!?..." Сьогодні, 20.00 у Рандеву з Яніною Соколовою на 5 канал Опубликовано Рандеву Пятница, 8 марта 2019 г.

Анонс программы собрал огромное количество комментариев. Большинство зрителей были возмущены позицией доктора и утверждали, что квоты пошли стране на пользу.

"Моя семья тоже русскоязычная, но нашу дочь мы отдали в украинский садик и школу. Человек живя в стране обязан знать и свободно владеть языком своей страны! В дома говори на каком хочешь языке", "Педиатр всея политики теперь еще и знатный лингвист, и защитник узкоязычной челюсти? Гоу на рыбалку с Путлером, нечего в центре Киева сидеть!", "Бедненький, его ущемляют. Он не хочет разговаривать на украинском или другом кроме русского. Вот он и защищает свою лень", "В Казахстане пусть попробует казахам рассказать, что он хочет гаварить на русском языке и посмотреть фильм в кинотеатре на русском. Ага", "Квоты, господин Комаровский, - это нормальная цивилизованная практика, которая существует для того, чтобы восстановить нечто, столетиями угнетавшееся", - написали пользователи в комментариях.

Напомним, ранее Комаровский заявил, что знает, как договориться с виновником военного конфликта в Украине, президентом России Владимиром Путиным.