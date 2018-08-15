"Это начало подлой президентской кампании". Комаровский пообещал найти инициатора скандала из-за его слов о рыбалке с Путиным

Желание Комаровского пригласить Путина на рыбалку стало темой интернет-мемов / Фото: Facebook/Андрей Грищук

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что знает, как договориться с виновником военного конфликта в Украине, президентом России Владимиром Путиным.

"Я глубоко убежден, что на сегодняшний день война и все это выяснение взаимоотношений – за пределами геополитики. В наших странах – Украине, России, Беларуси – набившие друг другу морду мужики традиционно договаривались за бутылкой водки. И это всегда было проще, чем война. Я представляю, сколько на меня уже может вылиться дерьма, но я глубоко убежден в том, что первое, что бы я сделал, – поехал бы с Путиным на рыбалку. И я столь же глубоко убежден, что назавтра война на Донбассе закончилась бы без всяких ООН, миротворцев и так далее", - сказал он во время интервью Дмитрию Гордону на телеканале 112 Украина.

Знаменитый доктор на стал раскрывать подробности того, о чем хотел бы поговорить с главой Кремля во время совместной рыбалки.

"Это будут наши с ним проблемы", – добавил он.

Слова Комаровского спровоцировали общественный резонанс в соцсетях. Большинство украинцев осуждали доктора за его намерение путем разговора решить кровопролитный конфликт.

Комаровский гневно отреагировал на скандал, который вызвали его слова о рыбалке с Путиным. Педиатр заявил, что кого-то в Украине испугал заголовок в интервью с фразой "я пойду в президенты", поэтому его решили "обгадить профилактически".

"Я конечно же узнаю, чьи деньги стоят за этой охотой. И сделаю все, чтобы мои читатели за этого человека не голосовали. Имея на сегодня 6,5 млн подписчиков в основных соцсетях, я тоже могу дать сдачи", - написал он в Facebook.

По словам доктора, в интервью было поднято много социально значимых для педиатрии страны тем, однако прицепились к одной незначительной фразе. Он заявил, что действительно готов разговаривать с оппонентами, чтобы хоть как-нибудь улучшить ситуацию.

"Всех, кто прочитал прошу: не позволяйте собой манипулировать. Это только начало самой мерзкой, подлой и аморальной президентской компании в истории Украины", - резюмировал доктор.

Напомним, ранее Комаровский сообщил, что Американская академия педиатрии рекомендовала полностью ограничить доступ к мультимедийным технологиям и устройствам детям в возрасте до 2 лет.