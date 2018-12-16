"Нацистский доктор": Нефедов и Комаровский поспорили о скандале с Тодуровым

У доктора Комаровского традиционно на все есть свое мнение / Фото: Facebook/Евгений Комаровский

Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский высказал свое мнение об инциденте, который произошел накануне в Институте сердца с участием директора Бориса Тодурова.

"С того момента как на официальной странице Бориса Тодурова начинается прямая трансляция очередной экранизации Булгакова – "Мы к вам, профессор, и вот по какому делу…" проходит три часа – и вот уже развернутый комментарий Уляны Супрун, которая конечно же на стороне "активистов" и понятно, что МОЗ не имеет ко всему этому никакого отношения - просто в курсе", - написал доктор на своей странице в Facebook.

По словам Комаровского, реорганизации с помощью революций приведут лишь к тому, что из Украины уедут все квалифицированные специалисты.

/ Фото: Facebook/Евгений Комаровский

Мнение Комаровского, который в конфликте занял сторону Тодурова, вызвало шквал комментариев, в том числе негативных. Одним из таковых была реплика заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

"Можно узнать ваше отношение к доктору Менгеле? Выдающийся ученый же был, много сделал для развития генетики и экспериментов на близнецах. Нацист, конечно, людей убивал, но "останется ли он великим хирургом в любом случае?", - написал в Нефедов.

В ответ известный педиатр заявил, что его мысли заняты не Менгеле, а "местными нацистами". И пригрозил за такие комментарии высокопоставленного чиновника заблокировать.

/ Фото: Facebook/Евгений Комаровский

Напомним, скандал возник после того, как Тодуров проводил для персонала инструктаж о том, "как в следующий раз надо будет блокировать активистов, "терять сознание" и провоцировать конфликт, чтобы снять это и выглядеть как жертвы атак".

Позже министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что скандал с организацией С14 у сотрудников Института сердца возник по вине директора Бориса Тодурова, который готовится к перевыборам и проводил с сотрудниками инструктаж по противодействию активистам.