Скандал в Институте сердца: в С14 заявили о противодействии активистам

В пятницу, 14 декабря, активистов С14, которые пришли в киевский Институт сердца, задержала охрана учреждения.

По словам координатора С14 Сергея Мазура, в Институте сердца были задержаны четверо активистов.

"Они пришли посмотреть, как Борис Тодуров (директор Института сердца, - ред.) проводит тренинги для медиков, как противодействовать активистам - как в ситуации с Юрием Крысиным, когда год назад они его у себя незаконно прятали", - написал Мазур в Facebook.

По его словам, Крысин при разборе ситуации рассматривается как жертва ("титушка", которого обвиняют в противодействии участникам Революции Достоинства и отбывает наказание по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия).

По информации волонтера Романа Синицына, тренинг Тодуров устроил накануне голосования за нового руководителя учреждения.

"Вчера Тодуров собрал трудовой коллектив в актовом зале и два каких-то "кризисных менеджера" проводили врачам тренинг о кейсе Крысина и "противодействии атакам активистов", - сообщил Синицын в Facebook.

По его данным, в пятницу в 14:00 должен был состояться второй этап тренировки врачей и технического персонала о том, "как в следующий раз надо будет блокировать активистов, "терять сознание" и провоцировать конфликт, чтобы снять это и выглядеть как жертвы атак".

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Как заявил Тодуров в комментарии Фактам, неизвестные ворвались в Институт, когда проводилось совещание.

"Они хулиганили, полезли в драку. Были оскорбления. Лично меня называли "сепаром", приписывали какие-то несуществующие грехи", - отметил Тодуров.

При этом он связал атаку на Институт с выборами директора, которые запланированы на вторник.

"Видимо, кому-то выгодно их сорвать. Причем я считаю, что задействованы профессиональные провокаторы. Лица примелькавшиеся", - добавил директор Института сердца.

Напомним, ранее, в декабре 2017-го Шевченковский райсуд вынес Крысину условный приговор, который вызвал большой резонанс в обществе.

Летом 2018-го Апеляционный суд вынес Крысину новый приговор.