Лидер праворадикалов из С14 оправдал нападения на журналистов и призвал относиться к этому "с пониманием"

Праворадикалы из С14 известны своими нападениями на работников СМИ и цыганскими погромами / Радио Свобода

Нападения на журналистов оправданы, так как это всего лишь попытка народа реализовать то, что должна делать власть, в эфире канала "Магнолия-ТВ" заявил лидер праворадикальной организации "С14" Евгений Карась.

Карась назвал нападения на журналистов "народным судом", говорится в посте на "Фейсбуке" Карася.

"Почему народ к этому прибегает - понятно... Люди переживают, что власть не справляется со своими обязанностями... Отчаяние приводит к беспределу. Они это делают не потому что им нравится драться, я сомневаюсь, что кому-то нравится плеваться или давать пощечину журналистке: они переживают, что если российские медиа будут здесь работать, что будет на Донбассе дальше", - заявил Карась.

Карась заявил, что понимает тех, кто нападает на журналистов.

"Рядом с тобой украинцы п***ят по мордяке сепарского журнагента. Что делать и как реагировать?.. Лично я считаю, что надо проявлять смирение и милосердие. Все мы несовершенны. Если человек решил свести сепара на тот свет - должны терпеть эту человеческую слабость", - написал Евгений Карась в подводке к эфиру "Магнолии-ТВ" на своей странице в Facebook.

Карась заявил, что украинские власти должны "сводить в могилу преступников". а не ждать "помощи от активистов, ветеранов или домохозяек, которым пришлось выйти на протест".

Ранее Карась рассказал, ради чего украинские праворадикалы могли бы объединиться с российскими.